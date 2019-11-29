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РИА Новости

В Кузбассе завели дело после кражи школьницей шампанского из магазина

08:55 29.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетней ученице девятого класса из города Прокопьевск в Кузбассе грозит до пяти лет лишения свободы за кражу восьми бутылок шампанского из местного супермаркета, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
Ночью в дежурную часть отдела полиции "Центральный" ОМВД по Прокопьевску поступило сообщение от частной охранной организации, что в одном из супермаркетов сработала сигнализация. Из торговой точки был похищен алкоголь.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна 15-летняя местная жительница, ученица девятого класса местной школы. Пока мать была на ночной смене, девушка пригласила в гости 23-летнего знакомого. Вместе они распивали пиво, а когда спиртное закончилось, хозяйка пошла в магазин. По дороге несовершеннолетняя …разбила стеклопакет двери супермаркета. Через разбитое стекло она проникла в торговый зал, …похитила восемь бутылок шампанского", – говорится в сообщении.
Отмечается, что украденным шампанским школьница угостила гостя. В ее отношении заведено дело о краже. "Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы", - уточняет ГУ МВД.
Кроме того, в отношении матери школьницы полицейские составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и нахождение детей в состоянии опьянения. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Прокопьевска.
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ПрокопьевскКемеровская областьПроисшествия
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