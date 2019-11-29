В Кузбассе завели дело после кражи школьницей шампанского из магазина

КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетней ученице девятого класса из города Прокопьевск в Кузбассе грозит до пяти лет лишения свободы за кражу восьми бутылок шампанского из местного супермаркета, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
Ночью в дежурную часть отдела полиции "Центральный" ОМВД по Прокопьевску поступило сообщение от частной охранной организации, что в одном из супермаркетов сработала сигнализация. Из торговой точки был похищен алкоголь.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна 15-летняя местная жительница, ученица девятого класса местной школы. Пока мать была на ночной смене, девушка пригласила в гости 23-летнего знакомого. Вместе они распивали пиво, а когда спиртное закончилось, хозяйка пошла в магазин. По дороге несовершеннолетняя …разбила стеклопакет двери супермаркета. Через разбитое стекло она проникла в торговый зал, …похитила восемь бутылок шампанского", – говорится в сообщении.
Отмечается, что украденным шампанским школьница угостила гостя. В ее отношении заведено дело о краже. "Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы", - уточняет ГУ МВД.
Кроме того, в отношении матери школьницы полицейские составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и нахождение детей в состоянии опьянения. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Прокопьевска.
4 декабря 2018, 09:37В Москве мужчина украл из магазина шоколад и коньяк на 8,5 тысячи рублей
На знакомого школьницы протокол о вовлечении несовершеннолетней в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции со штрафом до 3 тысяч рублей.