В Кузбассе завели дело после кражи школьницей шампанского из магазина

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна 15-летняя местная жительница, ученица девятого класса местной школы. Пока мать была на ночной смене, девушка пригласила в гости 23-летнего знакомого. Вместе они распивали пиво, а когда спиртное закончилось, хозяйка пошла в магазин. По дороге несовершеннолетняя …разбила стеклопакет двери супермаркета. Через разбитое стекло она проникла в торговый зал, …похитила восемь бутылок шампанского", – говорится в сообщении.