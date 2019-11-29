Власти Югры предложили Германии сотрудничество в химпромышленности

Комарова отметила, что внешнеторговый оборот Югры и Германии за первое полугодие 2019 года составил около 770 миллионов долларов США, или 16% от общего товарооборота региона. Ключевое направление такого сотрудничества, по ее словам, связано с экспортом в ФРГ углеводородов и продуктов нефтепереработки, однако округ готов развивать с немецкими партнерами и смежные сферы.

"В нашем регионе ежегодно добывается около 36 миллиардов кубических метров нефтяного и природного газа. Это ценное сырье для химической промышленности. В этой связи мы также предлагаем сотрудничество. С нашей стороны - умения и знания процессов добычи. С немецкой стороны - опыт химического производства и весомая роль на рынке", - приводит департамент слова Комаровой.

Она также рассказала в ходе конференции о реализуемом в Югре проекте по производству кварцевой продукции, объем мирового рынка потребления которой, как уточнила губернатора, оценивается в 250-300 миллионов долларов в год. По мнению Комаровой, перспективным может быть создание в России холдинга в сфере производства кварцевой продукции с участием одной из госкорпораций.