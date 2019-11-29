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РИА Новости

Власти Югры предложили Германии сотрудничество в химпромышленности

08:46 29.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство крупнейшего в России нефтехимического завода
Строительство крупнейшего в России нефтехимического завода
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Строительство крупнейшего в России нефтехимического завода . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе 12-й Российско-Германской сырьевой конференции в Санкт-Петербурге предложила ФРГ сотрудничество в области использования природного и попутного нефтяного газа в химической промышленности, сообщает в пятницу департамент общественных и внешних связей Югры.
Комарова отметила, что внешнеторговый оборот Югры и Германии за первое полугодие 2019 года составил около 770 миллионов долларов США, или 16% от общего товарооборота региона. Ключевое направление такого сотрудничества, по ее словам, связано с экспортом в ФРГ углеводородов и продуктов нефтепереработки, однако округ готов развивать с немецкими партнерами и смежные сферы.
"В нашем регионе ежегодно добывается около 36 миллиардов кубических метров нефтяного и природного газа. Это ценное сырье для химической промышленности. В этой связи мы также предлагаем сотрудничество. С нашей стороны - умения и знания процессов добычи. С немецкой стороны - опыт химического производства и весомая роль на рынке", - приводит департамент слова Комаровой.
Она также рассказала в ходе конференции о реализуемом в Югре проекте по производству кварцевой продукции, объем мирового рынка потребления которой, как уточнила губернатора, оценивается в 250-300 миллионов долларов в год. По мнению Комаровой, перспективным может быть создание в России холдинга в сфере производства кварцевой продукции с участием одной из госкорпораций.
Весной 2018 года окружные власти отмечали, что инвестиции в проекты, направленные на полезное использование попутного нефтяного газа в Югре, за семь лет превысили 3 миллиарда долларов.
Химическая промышленность России
26 ноября 2018, 15:39Химическая промышленность
Химическая промышленность России
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Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваГерманияХанты-МансийскЭкономика
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