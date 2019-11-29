Российские военные медики отправились в поселок на север Сирии

ТЕЛЬ-ГАЗАЛ (Сирия), 29 ноя - РИА Новости. Мобильная бригада российского медицинского отряда специального назначения, развернутого в сирийском городе Кобани, приняла первых пациентов во время выезда в поселок Тель-Газал на севере сирийской провинции Алеппо.

В течение дня специалисты военно-медицинской службы оказали квалифицированную помощь более чем 30 жителям отдаленного от районного центра населенного пункта. Выездная медицинская бригада обеспечена всем необходимым диагностическим оборудованием и медицинскими препаратами.

Работа военных врачей была организована одновременно с проведением в Тель-Газале гуманитарной акции. У входа в поселковый медпункт местным жителям раздали 500 пакетов с продуктами первой необходимости.

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Варнавского, всего на севере Сирии развернуто два российских военных госпиталя: в Кобани провинции Алеппо и в Камышлы провинции Хасаке.

"За первые пять дней работы ... медицинскую помощь получили более 600 местных граждан. Ежедневный прием пациентов организован в стационарах в районной больнице города Камышлы и на базе размещения подразделения российской военной полиции в городе Кобани, а выездные медицинские бригады работают через день в населенных пунктах заевфратья каждой из двух провинций – Алеппо и Хасаке", - сказал Варнавский журналистам.

Сирийский кардиохирург Талал Мараши признался журналистам, что медицинская отрасль в стране больше других пострадала в результате войны.

"Многие врачи покинули страну, сбежали отсюда. Поэтому нам очень нужны и специалисты, и медикаменты. Хорошо, что помогла Россия, - ваши врачи очень многому научили наших медиков. И еще они привезли очень много лекарств, которые сейчас на севере Сирии в дефиците. Вообще если бы не помощь российских специалистов, мы бы столкнулись с намного более страшным кризисом", - сказал Мараши.

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на базу российской военной полиции под Кобани несколько дней назад.