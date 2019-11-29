Ребенка-инвалида, пропавшего в Приморье, помог найти сын полицейского

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Десятилетний сын полицейского помог найти ребенка-инвалида, пропавшего в лесу в Десятилетний сын полицейского помог найти ребенка-инвалида, пропавшего в лесу в Приморье , сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Десятого ноября в полицию Уссурийска обратилась женщина и рассказала, что ее сын ушел с садового участка. По ее словам, у мальчика заболевание, из-за которого он дезориентирован.

По тревоге был поднят личный состав отдела полиции, к поискам пропавшего ребенка подключились волонтеры отряда "Примпоиск" и местные жители.

Полицейский конвоир Александр Шульженко узнал об этом после того, как сменился с суточного дежурства, и решил участвовать в поиске, так как хорошо знал местность, где пропал ребенок: Александр каждый год собирал в этом районе грибы.

"Десятилетний сын Никита уговорил папу взять его с собой (на поиски. — Прим. ред.). Вооружившись фонариками, на личной автомашине УАЗ отец с сыном <…> объезжали территорию дачных угодий и лесные закоулки. В какой-то момент автомобиль застрял. Оставив машину, Александр и Никита продолжили прочесывать местность пешком. Не теряя надежды найти ровесника, Никита постоянно звал его по имени и, углубившись на 800 метров от дороги, обнаружил пропавшего ребенка в кустах", — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что полицейский закутал замерзшего мальчика в свою куртку. Затем связался с коллегами и передал ребенка родственникам, после чего остался с сыном в лесу вытаскивать застрявший УАЗик.

За проявленную смелость и активную помощь в розыске начальник отдела МВД России по Уссурийску Сергей Абрамов вручил Никите благодарственное письмо и подарок.