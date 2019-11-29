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РИА Новости

Рука пострадавшей в Доминикане девочки восстановится, обещают медики

07:43 29.11.2019 (обновлено: 12:09 29.11.2019)
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© Канал THINKER GROUP на YoutubeАвтобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
© Канал THINKER GROUP на Youtube
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рука, пришитая пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке, восстановится, заявил со ссылкой на данные медиков Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

"Она сейчас в очень неплохом состоянии, врачи говорят, сто процентов уже у нее рука восстановлена будет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Во вторник ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет. Семеро улетели домой в тот же день. В больнице остается 21 россиянин, двое из них в особенно тяжелом состоянии.
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
07:03
Почти все пострадавшие в Доминикане вернутся в Россию через неделю
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