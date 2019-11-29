Group-IB: в России на 85% сократился ущерб от кибератак против банков

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости/Прайм. Ущерб от всех видов Ущерб от всех видов кибератак против банков и их клиентов в РФ за год (второе полугодие 2018 - первое полугодие 2019) сократился на рекордные 85%, до 510 миллионов рублей, говорится в отчете Hi-Tech Crime Trends 2019 международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

"Сокращение в России ущерба от всех видов киберпреступлений с использованием вредоносных программ, направленных как напрямую на банки, так и их клиентов составило рекордные 85%. Объем хищений упал почти до 510 миллионов рублей за период второе полугодие 2018 - первое полугодие 2019 против 3,2 миллиарда рублей в предыдущем периоде", - говорится в документе.

По данным экспертов, потери от целевых атак на банки в России со стороны финансово мотивированных группировок за год сократились почти в 14 раз, до 93 миллионов рублей, средняя сумма хищения от целевых атак на банки в России упала до 31 миллиона рублей в отчетном периоде со 118 в предыдущем.

"По хищениям с помощью троянов для ПК, "родиной" которых всегда была Россия, ущерб сократился на 89% и составил 62 миллиона рублей. Русскоязычные хакеры перестали создавать новые десктопные трояны. Осталось всего две группы, которые похищают деньги в России с помощью троянов для ПК — Buhtrap2 и RTM. Активность проявляет только последняя", - отметили они.

Трояны под мобильные Android-устройства исчезают медленнее, но хищения с помощью этого типа вредоносного ПО также на спаде: ущерб в этом сегменте составил 110 миллионов рублей, что на 43% ниже аналогичного показателя в прошлом периоде. Количество групп, использующих Android-трояны в России, сократилось с 8 до 5.