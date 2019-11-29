Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T07:31+0300
https://ria.ru/20191129/1561730657.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155732/90/1557329069_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_b060a6a8715e6be2f464bc416b883a06.jpg
РИА Новости

Group-IB: в России на 85% сократился ущерб от кибератак против банков

07:31 29.11.2019
135
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости/Прайм. Ущерб от всех видов кибератак против банков и их клиентов в РФ за год (второе полугодие 2018 - первое полугодие 2019) сократился на рекордные 85%, до 510 миллионов рублей, говорится в отчете Hi-Tech Crime Trends 2019 международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

"Сокращение в России ущерба от всех видов киберпреступлений с использованием вредоносных программ, направленных как напрямую на банки, так и их клиентов составило рекордные 85%. Объем хищений упал почти до 510 миллионов рублей за период второе полугодие 2018 - первое полугодие 2019 против 3,2 миллиарда рублей в предыдущем периоде", - говорится в документе.

По данным экспертов, потери от целевых атак на банки в России со стороны финансово мотивированных группировок за год сократились почти в 14 раз, до 93 миллионов рублей, средняя сумма хищения от целевых атак на банки в России упала до 31 миллиона рублей в отчетном периоде со 118 в предыдущем.
"По хищениям с помощью троянов для ПК, "родиной" которых всегда была Россия, ущерб сократился на 89% и составил 62 миллиона рублей. Русскоязычные хакеры перестали создавать новые десктопные трояны. Осталось всего две группы, которые похищают деньги в России с помощью троянов для ПК — Buhtrap2 и RTM. Активность проявляет только последняя", - отметили они.
Директор–распорядитель МВФ Кристин Лагард. Архивное фото
22 июня 2018, 17:15
Ущерб от кибератак на банки может составить в будущем до $350 млрд в год
Трояны под мобильные Android-устройства исчезают медленнее, но хищения с помощью этого типа вредоносного ПО также на спаде: ущерб в этом сегменте составил 110 миллионов рублей, что на 43% ниже аналогичного показателя в прошлом периоде. Количество групп, использующих Android-трояны в России, сократилось с 8 до 5.
Согласно статистике, оставшиеся группы отказались от смс-канала для хищений, его заменил метод перевода card2card, что привело к увеличению среднего размера хищения с 7 до 11 тысяч рублей. В целом, за отчетный период 22 трояна вышли из употребления, им на смену были созданы 7 новых.
Интернет-магазин Google Play, русскоязычная версия
25 октября, 15:44
Миллионы пользователей Android стали жертвами кибератаки в Google Play
400000
Обсудить 0
кибератакиБезопасностьЭкономика
Рекомендуем
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
В ДВФУ работают над методами предотвращения подземной миграции урана
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Комплекс "Росатома" для СПГ-проектов могут запустить в 2021 году
Кареты скорой помощи в Ираке
Число погибших за четверг в стычках с полицией в Ираке выросло до 45
Военные и сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
Власти Боливии отменили указ о снятии ответственности с силовиков
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Рука пострадавшей в Доминикане девочки восстановится, обещают медики
Посетители у водопада Гюдльфосс в Исландии
В Исландии создали карту безопасности для туристов
Мужчина на приеме у врача
Новый тест позволяет диагностировать рак простаты в домашних условиях
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Российские военные медики отправились в поселок на север Сирии
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
Командующий РВСН назвал количество боевых установок в войсках
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
В Приангарье сообщили о заселении пострадавших от паводка в новые дома
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" оценил план США сократить расходы на НАТО
Запуск ракеты РС-20
РВСН скоро избавятся от ракетных комплексов советского производства
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве
Сотрудники биржи криптовалют в Минске
В ФПИ рассказали об угрозе квантовых компьютеров для рынка криптовалют
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись почти 700 беженцев из Ливана и Иордании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:58В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
Лента новостейМолния