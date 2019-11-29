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РИА Новости

В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

07:31 29.11.2019 (обновлено: 09:53 29.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра
Сканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
"Все расходы берет на себя АО "ЦППК" по договору с правительством Москвы и Московской области, это строго его сфера ответственности", — пояснил он.
При этом устранением ошибок займется Московский метрополитен.
Кроме того, с 28 ноября началось тестирование новой системы на турникетах.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о бесплатном проезде на МЦД с 25 ноября по 8 декабря. Также в ближайшие две недели увеличится число вагонов поездов на первых двух диаметрах.
Мэр Москвы Сергей Собянин на строительной площадке станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена Зюзино
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Московские центральные диаметры (МЦД)Центральная пригородная пассажирская компанияМаксим ЛиксутовСергей СобянинМоскваМосковский метрополитенОбщество
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