В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
"Все расходы берет на себя АО "ЦППК" по договору с правительством Москвы и Московской области, это строго его сфера ответственности", — пояснил он.
При этом устранением ошибок займется Московский метрополитен.
Кроме того, с 28 ноября началось тестирование новой системы на турникетах.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о бесплатном проезде на МЦД с 25 ноября по 8 декабря. Также в ближайшие две недели увеличится число вагонов поездов на первых двух диаметрах.