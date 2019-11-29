В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Кроме того, с 28 ноября началось тестирование новой системы на турникетах.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о бесплатном проезде на МЦД с 25 ноября по 8 декабря. Также в ближайшие две недели увеличится число вагонов поездов на первых двух диаметрах.