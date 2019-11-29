На Украине и в Германии перестают спонсировать ВИЭ-революцию

Темпы роста возобновляемой энергетики замедляются в Китае, Германии, а вскоре — и на Украине. У каждой истории свои особенности, но общее одно: на фоне увеличения суммарных объемов зеленой энергии и снижения ее себестоимости режим наибольшего благоприятствования для сектора постепенно исчезает.

Сторонники возобновляемой энергетики регулярно отмечают, что цены на электроэнергию, получаемую из ветра и солнца, за последние годы кратно упали и в результате во многих странах уже сравнялись с ценами традиционной энергетики. Но одно из логичных следствий этого процесса — постепенная отмена субсидирования зеленой энергетики.

Напомним, что снижение поддержки для ВИЭ может идти двумя схожими путями. Во-первых, постепенное снижение гарантированной цены выкупа зеленой электроэнергии. Во-вторых, переход от таких "назначенных" цен к системе аукционов, где участники, конкурируя, делают ниже конечную цену. Уменьшение фиксированной цены выкупа для новых проектов происходило постоянно и синхронно со снижением себестоимости энергии ВИЭ. В последние же годы во многих странах начался переход к системе аукционов.

Означает ли переход к аукционам автоматическое снижение объемов ввода новых мощностей? В общем случае — совсем не обязательно. Если начальная цена аукционов близка к старым ценам выкупа, то для инвестора в ВИЭ ничего, по сути, не изменится, просто в худшем случае не будет конкуренции и дальнейшего снижения цены. Но если же начальная цена аукциона ниже старой фиксированной цены выкупа, то интерес к новым проектам ослабнет. Однако жизнь, как всегда, сложнее схем.

И в этом контексте очень любопытен пример Германии. В этой стране наблюдается резкий спад объемов установки наземных ветрогенераторов. В текущем году их новые мощности составят 1,5 гигаватта по сравнению с 2,4 гигаваттами в 2018 году и рекордными 5,3 гигаватта в 2017-м. Даже традиционно благоволящее ВИЭ агентство Bloomberg отмечает , что падение объемов новых ветряков может создать проблемы для достижения заявленных целей по доли зеленой энергии, так как план подразумевает установку 4,6 гигаватта наземных ветряков ежегодно.

Любопытно, что некоторые представители индустрии связывают кризис в наземной ветровой энергетике именно с переходом на систему аукционов. Однако если такое влияние и есть, то оно умеренное, хотя цены по прошедшим аукционам все же ниже в сравнении со старой системой поддержки. Основные проблемы — регуляторные . Кроме того, ветряков стало слишком много, а новые предлагаемые нормативы, которые запрещают строительство ближе чем в одном километре от жилых помещений, создадут еще больше сложностей с размещением новых мощностей. Так или иначе, по сумме факторов немецкая наземная ветряная энергетика находится в непростой ситуации.

Другой свежий пример — это Украина. Здесь, как известно, в следующем году будет введена система аукционов вместо устанавливаемой регулятором цены выкупа зеленой энергии. Но в этом случае, скорее всего, начальные цены аукционов будут значительно снижены по сравнению с действующими тарифами, так как текущие цены выкупа зеленой энергии являются очевидно завышенными. Рассматривается даже вариант ретроспективного снижения этих тарифов. Разумеется, снижение цен выкупа даже без аукционов приведет и к падению объемов запуска новых мощностей. Не особо скрывается и тот факт, что бум запусков объектов ВИЭ текущего года во многом связан с возможностью запрыгнуть в последний вагон по старым, высоким тарифам. Более того, обсуждается и введение квот на новые мощности. В результате некоторые оценки предполагают, что в следующем году (в случае появления квот) будут запущены мощности в объеме всего 15 процентов (!) от вводов текущего года.

Почему на Украине от безудержного стимулирования сектора высоким тарифом приходится переходить к искусственным ограничениям через квоты? Резкий рост ВИЭ создал сразу несколько проблем. Это и дефицит средств на рынке электроэнергии для оплаты дорогой энергии солнца и ветра, и, главное, проблема интеграции переменчивой зеленой энергии в систему. Доля ВИЭ на Украине намного меньше, чем в Германии, но и энергосистема оказалась намного менее гибкая.

В украинскую энергосистему уже прилетела "калифорнийская утка": проблема , названная по форме кривой загрузки традиционных мощностей, необходимых для того, чтобы интегрировать в сеть солнечную энергетику. И уже зафиксировано первое отключение ВИЭ-генерации из-за невозможности балансировки энергосистемы традиционными электростанциями, а в следующем году проблема только увеличится. "Укрэнерго" уже заявило , что для дальнейшего бурного развития возобновляемых источников в ближайшие годы необходимо два гигаватта высокоманевренных мощностей и до одного гигаватта систем регулирования частоты.

Наконец, третья история — это Китай. Здесь любопытные новости: на днях стало известно, что Китай урежет субсидии возобновляемым источникам энергии в 2020 году до 806 миллионов долларов, снижение объемов поддержки составит ровно 30 процентов. Пока трудно сказать, в какой степени это приведет к падению темпов роста сектора, остается наблюдать.

Но это не первое уменьшение поддержки ВИЭ в КНР: ранее Китай уже снижал поддержку (как раз через переход к аукционам от фиксированных тарифов), что, как считается , привело к падению инвестиций в сектор в первом полугодии текущего года (это повлияло в том числе и на общемировую динамику). Следим за развитием событий. Кстати, из Китая также регулярно приходят сообщения о вынужденных простоях зеленой генерации из-за невозможности полностью инкорпорировать эту энергию в сеть.

Какие итоги?

Возобновляемая энергетика из стартапа окончательно превратилась в развитый сектор электроэнергетики. Для участников рынка от этого есть и плюсы и минусы.

Зеленая энергетика действительно подешевела. Как результат, к ней стали предъявляться более строгие требования по ценам, а субсидирование без оглядки на цену исчезает. К ценам выкупа зеленой энергии стало более ответственное отношение и потому, что доля ВИЭ становится все больше, а значит, растет и суммарный сбор.

А откуда берутся агрегированные оценки себестоимости зеленой энергии, которые часто используются для сравнения с ценами традиционной генерации? Один из источников — исследования соответствующих аналитических центров. Но, к примеру, данные Lazard и IRENA, двух крупных источников информации по ценам на ВИЭ, заметно отличаются друг от друга. Это и понятно, многое зависит от допущений: налоговых режимов, климатических условий, стоимости денег. Да и внутри каждого источника разбросы цен велики. Тем интересней следить за конкретикой.