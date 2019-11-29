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РИА Новости

Почти все пострадавшие в Доминикане вернутся в Россию через неделю

07:03 29.11.2019 (обновлено: 12:08 29.11.2019)
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© Канал THINKER GROUP на YoutubeАвтобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
© Канал THINKER GROUP на Youtube
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Все попавшие в ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых "тяжелых", вернутся на родину примерно через неделю, сказал в эфире телеканала "Россия 24" Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
По его словам, сегодня будут оперировать одного из двух пострадавших, получивших самые серьезные травмы — россиянку с травмой позвоночника. Три человека готовятся выписаться из больницы.
Дипломат также рассказал, что некоторые туристы лишились документов — их паспорта утрачены или непригодны после аварии, поэтому им выдали свидетельства о возвращении.
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
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Как сообщили РИА Новости в организовавшем поездку на Карибы туроператоре Anex Tour, в больницах остается 21 россиянин. Девять из них проходят лечение в интенсивной терапии, к ним вылетают родственники из России, им предоставят питание и проживание.
По данным компании, в субботу планируют улететь в Россию восемь человек, остальные уедут в воскресенье и позднее.

ДТП с туристами

Во вторник ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса.
Погибших нет. Семеро улетели домой в тот же день.
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