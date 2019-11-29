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РИА Новости

В Приангарье сообщили о заселении пострадавших от паводка в новые дома

06:57 29.11.2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Более 11 тысяч человек через три месяца после паводка в Иркутской области въехали в новые квартиры, сообщил в пятницу журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Более 11 тысяч человек через три месяца после паводка въехали в новое жилье. Я, как профессиональный строитель, могу сказать, что это беспрецедентный случай по масштабу работы", - сказал Левченко.

Он уточнил, что после второй волны паводка к числу пострадавших домов добавились новые, что потребовало дополнительных усилий по оценке ущерба.
"1180 новых домов после второго паводка стали непригодны для жилья", - сказал глава региона.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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Сергей ЛевченкоИркутская областьТулунИркутскПаводки в РоссииОбщество
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