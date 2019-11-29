В Приангарье сообщили о заселении пострадавших от паводка в новые дома

"Более 11 тысяч человек через три месяца после паводка въехали в новое жилье. Я, как профессиональный строитель, могу сказать, что это беспрецедентный случай по масштабу работы", - сказал Левченко.

Он уточнил, что после второй волны паводка к числу пострадавших домов добавились новые, что потребовало дополнительных усилий по оценке ущерба.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.