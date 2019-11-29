Малый ракетный корабль "Ингушетия" войдет в состав Черноморского флота

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Малый ракетный корабль "Ингушетия" будет принят в состав Черноморского флота (ЧФ) РФ в конце декабря 2019 года, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"На завершающей стадии государственных испытаний находится малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия", оснащённый комплексом крылатых ракет "Калибр". Вхождение десятой новой единицы в состав ЧФ ожидается в третьей декаде декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
В 2019 году Черноморский флот пополнили уже девять кораблей.
МРК "Ингушетия" - восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенной для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства. Испытания корабля в Черном море начались в сентябре 2019 года.