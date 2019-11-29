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РИА Новости

Малый ракетный корабль "Ингушетия" войдет в состав Черноморского флота

06:36 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТоржественное поднятие флага на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России "Орехово-Зуево" в Севастопол
Торжественное поднятие флага на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России Орехово-Зуево в Севастопол
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Малый ракетный корабль "Ингушетия" будет принят в состав Черноморского флота (ЧФ) РФ в конце декабря 2019 года, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"На завершающей стадии государственных испытаний находится малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия", оснащённый комплексом крылатых ракет "Калибр". Вхождение десятой новой единицы в состав ЧФ ожидается в третьей декаде декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

В 2019 году Черноморский флот пополнили уже девять кораблей.
МРК "Ингушетия" - восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенной для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства. Испытания корабля в Черном море начались в сентябре 2019 года.
Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М»
14 марта 2016, 17:45Новое оружие России
Характеристики и вооружение ракетных кораблей проекта "Буян-М"Новейшие малые ракетные корабли (МРК) проекта "Буян-М" Черноморского флота, вооруженные ракетным комплексом "Калибр", будут постоянно нести дежурство в составе Средиземноморской группировки ВМФ РФ.
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Буян-МЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияБезопасность
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