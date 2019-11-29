Малый ракетный корабль "Ингушетия" войдет в состав Черноморского флота

"На завершающей стадии государственных испытаний находится малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия", оснащённый комплексом крылатых ракет "Калибр". Вхождение десятой новой единицы в состав ЧФ ожидается в третьей декаде декабря 2019 года", - говорится в сообщении.