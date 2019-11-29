Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве

ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости. Ситуация с задержкой в аэропорту Москвы главы минсельхоза Ситуация с задержкой в аэропорту Москвы главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана и сопровождавшей его делегации предпринимателей и их преждевременным отлетом в Прагу была в самом деле была вызвана чисто административными проблемами, заявил в четверг вечером журналистам глава МИД Чехии Томаш Петршичек, комментируя произошедший в среду инцидент.

Чешская делегация во главе с главой минсельхоза начала переговоры в России в понедельник и должна была завершить их в пятницу. Однако перелет делегации в среду из Москвы в Казань, где ее ждали татарстанские партнеры, не состоялся. После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.

"Мы располагаем информацией от российской стороны, что речь действительно шла о чисто административных проблемах", - заявил глава МИД, добавив, что недоразумение могло возникнуть в связи с новыми российскими правилами. Петршичек сообщил, что обсудил ситуацию с главой минсельхоза и с посольством Чехии в РФ. В Казани, по словам Петршичека, чешскую делегацию хозяева ждали для переговоров о сотрудничестве.