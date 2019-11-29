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РИА Новости

Глава фракции "Слуга народа" оценил план США сократить расходы на НАТО

06:25 29.11.2019 (обновлено: 07:11 29.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия
© РИА Новости / Стрингер
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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Архивное фото
КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия назвал "хорошим планом" сообщения о том, что США планируют сократить расходы на НАТО и перераспределить средства на военную помощь Украине.
Ранее источники CNN в Пентагоне сообщили, что администрация президента Дональда Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО. США планируют направить сэкономленные средства на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе, в том числе на помощь Украине и Грузии. Ранее США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, которое покрывает, в частности, расходы на содержание штаб-квартиры. В четверг генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а ФРГ, напротив, увеличит.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
20 ноября, 16:46
Генсек НАТО призвал союзников помочь Украине и Грузии
"В 2020 году сократить финансирование прямых расходов НАТО и перераспределить их на военную помощь Украине и Грузии. Хороший план, надо брать", - написал Арахамия в четверг в Facebook.
Ближайшая встреча лидеров НАТО пройдет 3-4 декабря в британской столице.
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Давид АрахамияПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеДональд ТрампВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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