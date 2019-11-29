Глава фракции "Слуга народа" оценил план США сократить расходы на НАТО

Ранее источники CNN в Пентагоне сообщили, что администрация президента Дональда Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО. США планируют направить сэкономленные средства на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе, в том числе на помощь Украине и Грузии. Ранее США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, которое покрывает, в частности, расходы на содержание штаб-квартиры. В четверг генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а ФРГ, напротив, увеличит.