В Нью-Дели открывается фотовыставка работ победителей конкурса Стенина

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя - РИА Новости. Выставка работ лауреатов Международного Выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2019 года откроется в пятницу в индийской столице.

В одной из самых прославленных галерей города AIFACS Gallery будут представлены несколько десятков фотографий лучших молодых фотожурналистов мира, одержавших победу в этом престижном конкурсе, который организован МИА "Россия сегодня" по эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО.

Среди авторов экспозиции - репортеры из Индии, Италии, России, Египта, Бангладеш и других стран.

Выставка проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов, и ранее с их творчеством уже познакомилась публика в Москве, Будапеште, Кейптауне, Нью-Йорке и итальянском Сан-Донато-Миланезе.

Индийский этап роуд-шоу представит зрителям фотоистории по самому широкому спектру тем, таких как вынужденная миграция и сохранение этнической самобытности, проблемы экологии, социальное волонтерство и защита животных.

Важное место в экспозиции занимают работы победителей из Индии. Среди них красочная этнографическая серия Сантану Дей об исчезающих профессиях древней Калькутты, документальная история о протестном движении Дебарчана Чаттерджи и яркие спортивные кадры Амита Мулика и Аянавы Сил.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина был организован в 2014 году. Он ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. По традиции ежегодный прием работ открывается 22 декабря, в день рождения погибшего российского фотокорреспондента. С момента своего учреждения и по сей день конкурс Стенина остается единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии.

В 2019 году генеральными информационными партнерами конкурса выступают информационно-новостной портал Вести.Ru и общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура".

Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation.