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РИА Новости

В Нью-Дели открывается фотовыставка работ победителей конкурса Стенина

06:21 29.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели
Нью-Дели
© РИА Новости / Евгений Безека
Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноя - РИА Новости. Выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2019 года откроется в пятницу в индийской столице.
В одной из самых прославленных галерей города AIFACS Gallery будут представлены несколько десятков фотографий лучших молодых фотожурналистов мира, одержавших победу в этом престижном конкурсе, который организован МИА "Россия сегодня" по эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО.
Среди авторов экспозиции - репортеры из Индии, Италии, России, Египта, Бангладеш и других стран.
Выставка проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов, и ранее с их творчеством уже познакомилась публика в Москве, Будапеште, Кейптауне, Нью-Йорке и итальянском Сан-Донато-Миланезе.
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Италии
14 ноября, 23:07
В Италии открылась фотовыставка лауреатов конкурса имени Стенина
Индийский этап роуд-шоу представит зрителям фотоистории по самому широкому спектру тем, таких как вынужденная миграция и сохранение этнической самобытности, проблемы экологии, социальное волонтерство и защита животных.
Важное место в экспозиции занимают работы победителей из Индии. Среди них  красочная этнографическая серия Сантану Дей об исчезающих профессиях древней Калькутты, документальная история о протестном движении Дебарчана Чаттерджи и яркие спортивные кадры Амита Мулика и Аянавы Сил.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина был организован в 2014 году. Он ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. По традиции ежегодный прием работ открывается 22 декабря, в день рождения погибшего российского фотокорреспондента. С момента своего учреждения и по сей день конкурс Стенина остается единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии.
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В 2019 году генеральными информационными партнерами конкурса выступают информационно-новостной портал Вести.Ru и общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура".
Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер – фестиваль PhotON.
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Нью-Йорке
1 ноября, 19:52
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Фотоконкурс имени Андрея СтенинаАндрей СтенинНью-ДелиИндия
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