В Венесуэле поддержали заявление МИД России о провале "блицкрига" США

"Мы согласны с российским МИД, и мы это говорили в последние месяцы: госпереворот Вашингтона в Венесуэле провалился", - написал в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.