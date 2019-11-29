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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-29T06:21+0300
https://ria.ru/20191129/1561730004.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155327/34/1553273449_0:236:2897:1866_1036x0_80_0_0_a462fa5a61e5e2a2ac7cbf4c61629ae2.jpg
РИА Новости

В Венесуэле поддержали заявление МИД России о провале "блицкрига" США

06:21 29.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. МИД Венесуэлы поддержал позицию российских дипломатов, заявивших, что планы США по быстрому смещению правительства этой южноамериканской страны провалились.
Ранее глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что США не удался блицкриг против правительства Николаса Мадуро, несмотря на политику санкционного удушения.

"Мы согласны с российским МИД, и мы это говорили в последние месяцы: госпереворот Вашингтона в Венесуэле провалился", - написал в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеАлександр ЩетининМИД ВенесуэлыНиколас МадуроМИД РФСШАВ мире
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