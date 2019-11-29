В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках

"Данные организации получают доступ к медицинской информации миллионов граждан России, занимаются сбором биоматериала для лабораторных исследований и так далее. А мы даже не всегда можем сказать, кто стоит за этими клиниками и не используют ли они получаемые данные для каких-то иных целей", – заявил депутат.