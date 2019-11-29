В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена. Об этом RT рассказал автор инициативы, депутат Госдумы Евгений Федоров.
Согласно законопроекту, доля иностранного участия в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать двадцать процентов.
Федоров отметил, что сегодня конечными владельцами некоторых крупнейших отечественных частных медицинских организаций являются иностранные юридические лица, среди которых немало офшорных компаний.
"Данные организации получают доступ к медицинской информации миллионов граждан России, занимаются сбором биоматериала для лабораторных исследований и так далее. А мы даже не всегда можем сказать, кто стоит за этими клиниками и не используют ли они получаемые данные для каких-то иных целей", – заявил депутат.
По его мнению, лазейкой офшорного учредителя могут воспользоваться иностранные спецслужбы, что вполне реально в связи с информационным, политическим и экономическим противостоянием России и Запада.
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