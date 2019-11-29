Черноморский флот в 2020 году получит 16 кораблей и судов обеспечения

"В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения", - приводит отдел слова командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.

Отмечается, что в 2019 году в состав флота уже принято пять кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера.