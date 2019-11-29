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РИА Новости

Черноморский флот в 2020 году получит 16 кораблей и судов обеспечения

06:10 29.11.2019 (обновлено: 07:12 29.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПатрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" на Новороссийской военно-морской базе
Патрульный корабль проекта 22160 Дмитрий Рогачев на Новороссийской военно-морской базе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" на Новороссийской военно-морской базе. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Черноморский флот России получит в 2020 году 16 кораблей и судов обеспечения, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
"В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения", - приводит отдел слова командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.
Отмечается, что в 2019 году в состав флота уже принято пять кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера.
Кроме того, вспомогательный флот пополнился четырьмя новыми судами обеспечения, среди которых морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран.
Черноморский флот
13 мая 2018, 08:00
Черноморский флот России
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Игорь ОсиповЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияБезопасность
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