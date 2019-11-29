Командующий РВСН не исключил, что ядерное оружие утратит свою роль

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Командующий ракетными войсками стратегического назначения заявил в пятницу, что в будущем ядерное оружие может утратить свою сдерживающую роль и перестать быть важнейшим в обеспечении безопасности России.
"Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
О важности ядерной триады и РВСН в частности в обеспечении безопасности России говорили многие отечественные политики и военные. Например, на заседании Совбеза РФ президент Владимир Путин подчеркивал, что стратегические ядерные силы "играют ключевую роль в сдерживании потенциального агрессора и сохранении баланса сил в мире".