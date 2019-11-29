В американской больнице одновременно забеременели восемь сотрудниц

Отмечается, что одна из них уже родила, а остальные находятся на разных сроках вплоть до 33 недель. Некоторые из будущих рожениц уже знают пол детей: три мальчика и три девочки, включая уже появившегося на свет младенца. Пол остальных двух предстоит узнать.