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РИА Новости

В американской больнице одновременно забеременели восемь сотрудниц

06:01 29.11.2019 (обновлено: 09:34 29.11.2019)
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© Фото : Lawrence + Memorial (L+M) HospitalОдновременно забеременевшие сотрудницы родильного отделения больницы Lawrence + Memorial Hospital в городе Нью-Лондон штата Коннектикут
Одновременно забеременевшие сотрудницы родильного отделения больницы Lawrence + Memorial Hospital в городе Нью-Лондон штата Коннектикут
© Фото : Lawrence + Memorial (L+M) Hospital
Одновременно забеременевшие сотрудницы родильного отделения больницы Lawrence + Memorial Hospital в городе Нью-Лондон штата Коннектикут
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Восемь сотрудниц родильного отделения больницы в городе Нью-Лондон штата Коннектикут одновременно забеременели, сообщает телестанция WTNH.
Отмечается, что одна из них уже родила, а остальные находятся на разных сроках вплоть до 33 недель. Некоторые из будущих рожениц уже знают пол детей: три мальчика и три девочки, включая уже появившегося на свет младенца. Пол остальных двух предстоит узнать.
В родильном отделении этой больницы появляются на свет порядка двух тысяч младенцев, и семь все еще беременных сотрудниц планируют рожать именно в ней.
Подчеркивается, что для персонала в 44 человек одновременная беременность восьми из них — рекордная цифра. Похожие случаи происходили в медицинском центре в штате Мэн, когда одновременно забеременели девять медсестер. Также в этом году сообщалось, что в медучреждениях в Нью-Йорке и аризонском городе Меса одновременно забеременели 15 и 16 человек соответственно.
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