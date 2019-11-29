В американской больнице одновременно забеременели восемь сотрудниц

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Восемь сотрудниц родильного отделения больницы в городе Нью-Лондон штата Коннектикут одновременно забеременели, сообщает телестанция WTNH.
Отмечается, что одна из них уже родила, а остальные находятся на разных сроках вплоть до 33 недель. Некоторые из будущих рожениц уже знают пол детей: три мальчика и три девочки, включая уже появившегося на свет младенца. Пол остальных двух предстоит узнать.
В родильном отделении этой больницы появляются на свет порядка двух тысяч младенцев, и семь все еще беременных сотрудниц планируют рожать именно в ней.
Подчеркивается, что для персонала в 44 человек одновременная беременность восьми из них — рекордная цифра. Похожие случаи происходили в медицинском центре в штате Мэн, когда одновременно забеременели девять медсестер. Также в этом году сообщалось, что в медучреждениях в Нью-Йорке и аризонском городе Меса одновременно забеременели 15 и 16 человек соответственно.
14 ноября, 19:35Австралийская модель узнала о беременности в момент родов