Власти Боливии отменили указ о снятии ответственности с силовиков

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.