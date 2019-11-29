Катар упростит визовый режим для россиян во время ЧМ-2022

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости/Прайм. Катар упростит визовый режим для россиян во время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани, который также исполняет функции координатора по экономическим вопросам в канцелярии премьер-министра.
Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу в ноябре-декабре 2022 года. Организаторы мундиаля ожидают приезда миллиона болельщиков в страну, численность населения которой не превышает 2,5 миллиона человек.
"Сегодня граждане России получают визу по приезде в Доху, это очень простая процедура. Очевидно, во время чемпионата мира по футболу этот вопрос будет еще больше упрощен", - сказал собеседник агентства.
Катарское агентство поощрения инвестиций (IPAQ) – национальное агентство, которое работает во всех секторах и содействует созданию иностранных компаний и притоку инвестиций. Основная миссия IPAQ заключается в поддержании развития экономики Катара через привлечение прямых иностранных инвестиций. К ключевым функциям агентства относятся: маркетинг и брендинг, развитие отношений с инвесторами, стратегическое управление. IPAQ действует в Катаре, Франции, Швейцарии, Великобритании и США.