В ФПИ рассказали об угрозе квантовых компьютеров для рынка криптовалют

Центр квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова - участник проекта Фонда перспективных исследований , который объединил ведущие российские научные институты в рамках программы по созданию квантового компьютера. Программа рассчитана на срок до 2021 года. К этому моменту должен появиться и быть запущен в работу российский 50-кубитный квантовый компьютер.

"В этом кроется одна из угроз. Действительно, асимметричная криптография окажется под большим ударом, как только будет запущен эффективный квантовый компьютер", - сказал он.

При этом, по его словам, устройства для майнинга (добычи) криптовалют можно будет переориентировать на взлом систем шифрования с открытым ключом. Такая система используется, например, для создания и передачи электронной подписи.

"Другая угроза, которой можно избежать, внедряя как квантово-криптографические, так и пост-квантовые методы защиты информации – это возможность переориентации огромных вычислительных мощностей, уже обслуживающих майнинг криптовалют, на переборные методы взлома асимметричных (классических) систем шифрования", - сказал он.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют, так называемых цифровых финансовых активов. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу, - ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и предупреждал о высоких рисках их использования.