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РИА Новости

В ФПИ рассказали об угрозе квантовых компьютеров для рынка криптовалют

05:12 29.11.2019 (обновлено: 12:17 29.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники биржи криптовалют в Минске
Сотрудники биржи криптовалют в Минске
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Использование квантовых компьютеров, способных расшифровывать ноды (узлы сетей блокчейна) для добычи криптовалют, поставит под удар этот рынок, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик.
Центр квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова - участник проекта Фонда перспективных исследований, который объединил ведущие российские научные институты в рамках программы по созданию квантового компьютера. Программа рассчитана на срок до 2021 года. К этому моменту должен появиться и быть запущен в работу российский 50-кубитный квантовый компьютер.

"В этом кроется одна из угроз. Действительно, асимметричная криптография окажется под большим ударом, как только будет запущен эффективный квантовый компьютер", - сказал он.

При этом, по его словам, устройства для майнинга (добычи) криптовалют можно будет переориентировать на взлом систем шифрования с открытым ключом. Такая система используется, например, для создания и передачи электронной подписи.
"Другая угроза, которой можно избежать, внедряя как квантово-криптографические, так и пост-квантовые методы защиты информации – это возможность переориентации огромных вычислительных мощностей, уже обслуживающих майнинг криптовалют, на переборные методы взлома асимметричных (классических) систем шифрования", - сказал он.
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Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют, так называемых цифровых финансовых активов. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу, - ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и предупреждал о высоких рисках их использования.
Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга в России пока не определен. В 2018 году в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока были приняты лишь два из них – изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ.
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Фонд перспективных исследованийМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияТехнологииЭкономика
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