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РИА Новости

Глава Минобороны Британии назвал Россию "реальной угрозой" для НАТО

05:23 29.11.2019 (обновлено: 07:15 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI.

"Есть реальная угроза со стороны России, например для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость", – сказал глава ведомства.

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27 ноября, 16:30
Военный аналитик предсказал Британии поражение в войне с Россией
По его мнению, Россия отчасти с этой целью использует Украину, применяя гибридный способ ведения войны.
Уоллес призвал Североатлантический альянс, Евросоюз и страны, входящие в сообщество спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) взять ситуацию под контроль и "дать России решительный отпор".
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Министерство обороны ВеликобританииНАТОЕвросоюзВеликобританияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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