Глава Минобороны Британии назвал Россию "реальной угрозой" для НАТО

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI.
"Есть реальная угроза со стороны России, например для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость", – сказал глава ведомства.
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По его мнению, Россия отчасти с этой целью использует Украину, применяя гибридный способ ведения войны.