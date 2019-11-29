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РИА Новости

Смартфоны в России будут оповещать пешеходов о приближающейся машине

04:52 29.11.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковПродажа смартфонов
Продажа смартфонов
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля, начнут тестировать в конце 2020 года в ряде регионов РФ, рассказал РИА Новости вице-президент по технологиям НП "Глонасс", советник руководителя НТИ "Автонет" Евгений Белянко.

"По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля", - рассказал Белянко.

По его словам, целевой аудиторией сервиса станет молодое поколение, которое наиболее часто использует смартфоны даже по пути в университет или школу.
Он также уточнил, что такая программа станет частью проекта "Автодата" - платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем - сведения об эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования и так далее.
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Предполагается, что специальная система на базе искусственного интеллекта будет собирать данные "умных" светофоров на расстоянии 100-200 метров от него об автомобильном движении, обрабатывать и показывать в приложении. Система также будет учитывать скорость движения автомобилей и дорожные условия (гололед или дождь). Таким образом, пешеход в наушниках или просто держащий в руках смартфон сможет получить уведомление об опасности, когда автомобиль будет выезжать из-за угла или приближаться к нему.
По словам Белянко, на разработку сервиса планируется направить 4-5 миллиона рублей. Предположительно, приложение может предустанавливаться на смартфоны в рамках закона об отечественном ПО. Тестирование системы планируется начать к концу 2020 года в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях.
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