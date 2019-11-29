Директор Пушкинского музея рассказала о региональном развитии

Государственный центр современного искусства в июле этого года было решено передать Пушкинскому музею: юридически процесс перехода должен завершиться в начале 2020 года, но уже сейчас работа идет полным ходом. Филиалы ГЦСИ открыты в восьми городах, среди которых Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород и другие.

"Руководители на местах уже есть, это прекрасные люди, наш главный капитал. В большинстве мест очень сильные команды. Когда нас спросили, что вы берете? Мы ответили – людей. У себя в музее мы организуем региональную дирекцию, которая займется только этим направлением – региональным развитием. Это будут очень профессиональные, сильные сотрудники, мы уже частично их нашли", - рассказала Лошак.

По словам директора музея, во всех городах, где располагаются филиалы ГЦСИ, есть как достижения, так и проблемы, главная из которых заключается в отсутствии подходящих пространств. Исключение составляет только "Арсенал" в Нижнем Новгороде.

"Остальное – места либо арендованные, либо непригодные, находящиеся в плачевном состоянии, и надо потратить всю жизнь, чтобы их отреставрировать. События происходят, наше присутствие ощутимо, но физического дома нет, нет места, куда можно было бы прийти, как в музей. Сейчас мы все это анализируем", - пояснила собеседница агентства.

Лошак рассказала, что сейчас она много ездит по стране, чтобы увидеть эти места, познакомиться с губернаторами, ректорами университетов. "Мы только начинаем осуществлять наши планы, а уже из разных уголков нашей страны поступают настойчивые предложения стать частью этого движения. Губернаторы настроены очень серьезно", - заключила директор.