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РИА Новости

Директор Пушкинского музея рассказала о региональном развитии

04:22 29.11.2019 (обновлено: 08:43 29.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" в ГМИИ им. А.С. Пушкина
Выставка Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дирекция по региональному развитию, которая займется филиалами Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), появится в Пушкинском музее, рассказала в интервью РИА Новости директор ГМИИ Марина Лошак.
Государственный центр современного искусства в июле этого года было решено передать Пушкинскому музею: юридически процесс перехода должен завершиться в начале 2020 года, но уже сейчас работа идет полным ходом. Филиалы ГЦСИ открыты в восьми городах, среди которых Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород и другие.
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"Руководители на местах уже есть, это прекрасные люди, наш главный капитал. В большинстве мест очень сильные команды. Когда нас спросили, что вы берете? Мы ответили – людей. У себя в музее мы организуем региональную дирекцию, которая займется только этим направлением – региональным развитием. Это будут очень профессиональные, сильные сотрудники, мы уже частично их нашли", - рассказала Лошак.
По словам директора музея, во всех городах, где располагаются филиалы ГЦСИ, есть как достижения, так и проблемы, главная из которых заключается в отсутствии подходящих пространств. Исключение составляет только "Арсенал" в Нижнем Новгороде.
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"Остальное – места либо арендованные, либо непригодные, находящиеся в плачевном состоянии, и надо потратить всю жизнь, чтобы их отреставрировать. События происходят, наше присутствие ощутимо, но физического дома нет, нет места, куда можно было бы прийти, как в музей. Сейчас мы все это анализируем", - пояснила собеседница агентства.
Лошак рассказала, что сейчас она много ездит по стране, чтобы увидеть эти места, познакомиться с губернаторами, ректорами университетов. "Мы только начинаем осуществлять наши планы, а уже из разных уголков нашей страны поступают настойчивые предложения стать частью этого движения. Губернаторы настроены очень серьезно", - заключила директор.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
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КультураНовости культурыГЦСИМарина ЛошакГосударственный центр современного искусстваМузей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаКультура
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