Депутаты Госдумы предложили Медведеву сделать 31 декабря выходным

В четверг депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней.

"Понятно, что наш законопроект в эту сессию быть во всех чтениях рассмотрен не может, но позиции работодателей и работников уже прозвучали. В связи с тем, что переносы регулируются нормативно-правовыми актами правительства, куда абсолютно динамично можно вносить изменения и принимать эти изменения, мы от фракции ЛДПР направили письмо с тем, чтобы Медведев дал поручение рассмотреть вопрос и изыскать возможность все-таки перенести, как это было сделано в Томской области, рабочий день с 31 декабря на 28 декабря", - сказал Нилов.

Письмо отправлено от вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, главы комитета по федеративному устройству Алексея Диденко и самого Нилова.

Он также отметил, что Трудовой кодекс позволяет перенести выходной день постановлением кабмина, а так как профсоюзы и торгово-промышленная палата в СМИ выразили свою поддержку этой идеи, то, по мнению Нилова, вполне возможно рассмотреть эту идею в оперативном режиме.