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РИА Новости

Депутаты Госдумы предложили Медведеву сделать 31 декабря выходным

04:11 29.11.2019 (обновлено: 09:12 29.11.2019)
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© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства, сообщил РИА Новости глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
В четверг депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней.
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"Понятно, что наш законопроект в эту сессию быть во всех чтениях рассмотрен не может, но позиции работодателей и работников уже прозвучали. В связи с тем, что переносы регулируются нормативно-правовыми актами правительства, куда абсолютно динамично можно вносить изменения и принимать эти изменения, мы от фракции ЛДПР направили письмо с тем, чтобы Медведев дал поручение рассмотреть вопрос и изыскать возможность все-таки перенести, как это было сделано в Томской области, рабочий день с 31 декабря на 28 декабря", - сказал Нилов.
Письмо отправлено от вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, главы комитета по федеративному устройству Алексея Диденко и самого Нилова.
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Он также отметил, что Трудовой кодекс позволяет перенести выходной день постановлением кабмина, а так как профсоюзы и торгово-промышленная палата в СМИ выразили свою поддержку этой идеи, то, по мнению Нилова, вполне возможно рассмотреть эту идею в оперативном режиме.
"Еще есть целый месяц впереди, чтобы рассмотреть и оперативно принять соответствующие изменения, которые бы способствовали оптимизации рабочего процесса и оптимизации времени отдыха. Для россиян это было бы, на наш взгляд, очень логично и правильно", - сказал глава думского комитета.
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