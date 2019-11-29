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РИА Новости

Турецкое СМИ назвало Россию стихийным бедствием для Запада

04:17 29.11.2019 (обновлено: 11:35 29.11.2019)
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© Фото : Минобороны РоссииФлаги Турции, России и США
Флаги Турции, России и США
© Фото : Минобороны России
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия наряду с Турцией и Китаем представляет собой "стихийное бедствие", которое угрожает Западу во главе с США. Об этом пишет турецкая газета Sabah.
Так, давление, оказываемое независимой политикой Турции, напоминает цунами, Китая — изменение климата, а России — ураган.
Автор отмечает, что новые стратегические отношения между Москвой, Анкарой и Пекином снова превратили Россию в центр притяжения. Страна продолжает расширять свою зону влияния на Северную Африку. При этом она строит отношения со странами, считающимися ближайшими союзниками США, такими как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция.
Издание подчеркивает, что Турция выполняет функцию "стальной сердцевины" в мусульманских регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, Средней и Южной Азии. По мнению автора, страна уже сейчас воспринимается как один из самых "довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы".
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При этом "сущий кошмар" для США — Китай, вызывающий настоящее "изменение климата" в глобальной геополитике. Соединенным Штатам необходимо привлечь на свою сторону Россию и Турцию для противодействия в экономической войне с государством. Однако издание сомневается, что это возможно на практике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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Китайское СМИ назвало новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
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Северная АфрикаКитайТурцияРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Знали бы они какое бедствие народу России от Кремля..
29 ноября, 08:11
Губернатор о.Борнео
261015101
А кто Вас за народ "выдвинул ратовать", за себя отвечайте...
29 ноября, 08:27
Константин Иванов
62000011
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