Земан выступил против преследования бывших руководителей Чехословакии

ПРАГА, 28 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан, комментируя решение полиции о возбуждении уголовных дел против бывших высокопоставленных деятелей социалистической Чехословакии, заявил, что посылать людей в возрасте 90 лет и старше в тюрьму не имеет смысла, им будет грозить смерть.
Управление по документации и расследованию преступлений коммунизма (УДРПК), входящее в состав полиции, возбудило во вторник уголовные дела против последнего лидера компартии Чехословакии 97-летнего Милоша Якеша, бывшего многолетнего премьера республики 95-летнего Лубомира Штроугала и экс-главы МВД 89-летнего Вратислава Вайнара. Они обвинены в том, что знали о применении пограничниками на госграницах Чехословакии боевого оружия против людей, которые стремились перебраться на Запад, но со своих руководящих позиций ничего не предприняли против этого.
"То, что пограничники стреляли по перебегавшим на Запад людям, - это свинство и заслуживает наказания. Но для людей, которым уже более 90 лет, это наказание теряет свой смысл. Я предполагаю, что эти люди все равно не попадут в тюрьму, и это хорошо", - сказал Земан в эфире TV Barrandov.
Президент республики выразил удивление действиями полиции, решившей заняться данной проблемой спустя 30 лет после падения коммунистического режима в стране.
"О стрельбе на границах и о том, кто приказал это делать, было известно все эти годы. Но посылать людей в таком возрасте в тюрьму – значит обречь их на смерть", - подчеркнул Земан.
"Бархатная революция" в Чехословакии – бескровное свержение коммунистического режима в результате организованных оппозицией в ноябре-декабре 1989 года уличных акций протестов и переговоров между лидерами диссидентов и правительством. В начале декабря 1989 года было организовано переходное правительство из представителей оппозиции и коммунистов, а 29 декабря того же года лидер диссидентов Вацлав Гавел был избран первым посткоммунистическим президентом республики.
25 октября, 09:50Сказано в эфире"Русские шпионы", проблески разума в Европе и одинокий воин Милош Земан Президент Чехии Милош Земан призвал контрразведку страны заняться делом вместо того чтобы искать мифических российских "шпионов". Политолог Дмитрий Юрьев оценил в эфире радио Sputnik позицию чешского руководителя.