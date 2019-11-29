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РИА Новости

Земан выступил против преследования бывших руководителей Чехословакии

04:01 29.11.2019
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CC BY-SA 2.0 / European Union 2014 - European Parliament / Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Европарламенте
Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Европарламенте
CC BY-SA 2.0 / European Union 2014 - European Parliament /
ПРАГА, 28 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан, комментируя решение полиции о возбуждении уголовных дел против бывших высокопоставленных деятелей социалистической Чехословакии, заявил, что посылать людей в возрасте 90 лет и старше в тюрьму не имеет смысла, им будет грозить смерть.
Управление по документации и расследованию преступлений коммунизма (УДРПК), входящее в состав полиции, возбудило во вторник уголовные дела против последнего лидера компартии Чехословакии 97-летнего Милоша Якеша, бывшего многолетнего премьера республики 95-летнего Лубомира Штроугала и экс-главы МВД 89-летнего Вратислава Вайнара. Они обвинены в том, что знали о применении пограничниками на госграницах Чехословакии боевого оружия против людей, которые стремились перебраться на Запад, но со своих руководящих позиций ничего не предприняли против этого.

"То, что пограничники стреляли по перебегавшим на Запад людям, - это свинство и заслуживает наказания. Но для людей, которым уже более 90 лет, это наказание теряет свой смысл. Я предполагаю, что эти люди все равно не попадут в тюрьму, и это хорошо", - сказал Земан в эфире TV Barrandov.

Президент республики выразил удивление действиями полиции, решившей заняться данной проблемой спустя 30 лет после падения коммунистического режима в стране.
"О стрельбе на границах и о том, кто приказал это делать, было известно все эти годы. Но посылать людей в таком возрасте в тюрьму – значит обречь их на смерть", - подчеркнул Земан.
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ЧехословакияМилош ЗеманЧехияПрагаВ мире
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