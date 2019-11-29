ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы

Ранее Google сообщила о создании первого в мире 54-кубитного процессора, способного за 200 секунд решать задачи, которые современным суперкомпьютерам пришлось бы решать десять тысячелетий.

"Эксперимент по демонстрации квантового превосходства является концептуальным доказательством эффективности квантовых компьютеров. Именно поэтому прорыв Google часто сравнивают с запуском первого спутника или созданием атомной бомбы, и это справедливо. И дело даже не в том, насколько быстрее были проведены вычисления в сравнении с классическим и даже суперкомпьютером, а в том, что была продемонстрирована принципиальная возможность проведения управляемых вычислений на квантовом процессоре столь большого масштаба", — сказал Андрияш.

По его словам, ряд теоретических команд высказывали и продолжают высказывать предположения о невозможности функционирования больших искусственных квантовых систем в силу принципиальных физических ограничений. "Команда Google экспериментально опровергает это пессимистичное утверждение", — сказал эксперт.