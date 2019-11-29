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РИА Новости

ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы

03:42 29.11.2019 (обновлено: 12:18 29.11.2019)
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© IST Austria/Philip Krantz, Krantz NanoArtГенераторы "запутанного" излучения, связывающие квантовые компьютеры, в представлении художника
Генераторы запутанного излучения, связывающие квантовые компьютеры, в представлении художника
© IST Austria/Philip Krantz, Krantz NanoArt
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
Ранее Google сообщила о создании первого в мире 54-кубитного процессора, способного за 200 секунд решать задачи, которые современным суперкомпьютерам пришлось бы решать десять тысячелетий.
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"Эксперимент по демонстрации квантового превосходства является концептуальным доказательством эффективности квантовых компьютеров. Именно поэтому прорыв Google часто сравнивают с запуском первого спутника или созданием атомной бомбы, и это справедливо. И дело даже не в том, насколько быстрее были проведены вычисления в сравнении с классическим и даже суперкомпьютером, а в том, что была продемонстрирована принципиальная возможность проведения управляемых вычислений на квантовом процессоре столь большого масштаба", — сказал Андрияш.
По его словам, ряд теоретических команд высказывали и продолжают высказывать предположения о невозможности функционирования больших искусственных квантовых систем в силу принципиальных физических ограничений. "Команда Google экспериментально опровергает это пессимистичное утверждение", — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что Фонд перспективных исследований объединил ведущие российские научные институты в рамках проекта по созданию квантового компьютера. Программа рассчитана на срок до 2021 года. К этому моменту должен появиться и быть запущен в работу российский 50-кубитный квантовый компьютер.
Читайте полный текст интервью >>
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В России смогут создать суперкомпьютеры мощнее Christofari, заявил эксперт
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Фонд перспективных исследованийОткрытия - РИА НаукаGoogleТехнологии
Популярные комментарии
пока наши ученые мужи создадут 50 кубитный кв.комп., гугл построит 1000 кубитный )))
29 ноября, 07:58
Да ладно
9400036
Вчера писали до 2024-го, сегодня уже до 2021-го распилить 24 млрд., так быстро нашли куда слить? Это что же за виллы и яхты надо покупать...
29 ноября, 06:26
Антон Давыдов
11300019
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