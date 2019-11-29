НАСА купит два места на кораблях "Союз" для полетов на МКС

В настоящее время контракт между НАСА и Роскосмосом предусматривает, что последний американский астронавт Кристофер Кэссиди полетит на МКС на корабле "Союз МС-16" 9 апреля 2020 года и будет находиться на станции до 22 октября.

В ноябре стало известно, что Роскосмос назначил в экипажи "Союза МС-17" (старт 14 октября 2020 года) и "Союза МС-18" (в апреле 2021 года) по три российских космонавта. При этом в конце октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что получил письмо от администратора НАСА Джеймса Брайденстайна о том, что американской стороне может потребоваться по одному месту на этих кораблях.

На сайте американских госзакупок говорится, что НАСА собирается заключить контракт с Роскосмосом на приобретение двух мест - одного на "Союзе МС-17" и одного на "Союзе МС-18". Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до сентября 2021 года на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.

Отмечается, что без приобретения этих мест на "Союзах" МКС с октября 2020 года может остаться без американских астронавтов.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.