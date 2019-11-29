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РИА Новости

НАСА купит два места на кораблях "Союз" для полетов на МКС

03:33 29.11.2019 (обновлено: 05:28 29.11.2019)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаВывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома "Байконур"
Вывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома Байконур
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. НАСА приобретет два места на российских кораблях "Союз" для полетов на Международную космическую станцию (МКС) для обеспечения пребывания американских астронавтов на станции до сентября 2021 года, следует из материалов, размещенных на сайте американских госзакупок beta.sam.gov.
В настоящее время контракт между НАСА и Роскосмосом предусматривает, что последний американский астронавт Кристофер Кэссиди полетит на МКС на корабле "Союз МС-16" 9 апреля 2020 года и будет находиться на станции до 22 октября.
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В ноябре стало известно, что Роскосмос назначил в экипажи "Союза МС-17" (старт 14 октября 2020 года) и "Союза МС-18" (в апреле 2021 года) по три российских космонавта. При этом в конце октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что получил письмо от администратора НАСА Джеймса Брайденстайна о том, что американской стороне может потребоваться по одному месту на этих кораблях.
На сайте американских госзакупок говорится, что НАСА собирается заключить контракт с Роскосмосом на приобретение двух мест - одного на "Союзе МС-17" и одного на "Союзе МС-18". Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до сентября 2021 года на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.
Отмечается, что без приобретения этих мест на "Союзах" МКС с октября 2020 года может остаться без американских астронавтов.
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В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечается на 17 декабря. Ожидается, что оба корабля совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинРоссияСШАВ мире
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