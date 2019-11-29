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Новое оружие России
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РИА Новости

Источник: две АПЛ "Борей-А" заложат в день 75-летия Победы

03:13 29.11.2019 (обновлено: 05:28 29.11.2019)
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© РИА Новости / А. Петров / Перейти в фотобанкСпуск на воду АПЛ "Владимир Мономах"
Спуск на воду АПЛ Владимир Мономах
© РИА Новости / А. Петров
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Девятую и десятую атомные подлодки модернизированного проекта 955А ("Борей-А") планируется заложить 9 мая 2020 года и передать ВМФ России в 2026 и 2027 годах, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Закладка девятого и десятого "Борея" запланирована на 9 мая 2020 года. Передача Военно-морскому флоту – в 2026 и 2027 году", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что названия для новых субмарин пока не определены.
Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил журналистам, что Минобороны дополнительно запланировало поставить ВМФ две атомные подводные лодки проекта 885М ("Ясень-М") и два атомных ракетоносца 955А ("Борей-А"). Таким образом, число "Бореев" будет увеличено с 8 до 10 субмарин.
В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
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Новое оружие РоссииОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Подводные лодки проекта 955 "Борей"Министерство обороны РФВМФ РФБезопасность
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