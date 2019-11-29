Туроператор: более 20 россиян остаются в больнице в Доминикане

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Двадцать один россиянин остается в больнице Двадцать один россиянин остается в больнице после ДТП в Доминикане , девять из них в интенсивной терапии, сообщили РИА Новости в организовавшем их поездку на Карибы туроператоре Anex Tour.

Во вторник ехавший в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет. В больнице в среду оставались 27 россиян, еще семь человек улетели домой, пять поселили в отелях.

"Двадцать один человек в госпитале, из них девять - интенсивная терапия, остальные под наблюдением врачей. Те, кто выписан из больниц, обеспечены жильём и питанием", - сказал собеседник.

По его словам, к пострадавшим, которые находятся в интенсивной терапии, вылетают родственники из России, им будет предоставлено питание и проживание.

В Anex Tour напомнили, что семь попавших в ДТП россиян улетели на родину в тот же день.

"Завтра улетают восемь человек, остальные частями первого числа (декабря, в воскресенье) и позднее", - сказал собеседник.

В пятницу будут оперировать одного из двух пострадавших, получивших самые серьёзные травмы - россиянку с травмой позвоночника, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана. Три человека готовятся в пятницу выписаться из больницы, добавил он.