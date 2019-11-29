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РИА Новости

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

02:11 29.11.2019 (обновлено: 10:43 29.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковская карта международной платежной системы MasterCard
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек. Об этом "Известиям" рассказал пользователь фейсбука Серж Гатилов.
По его словам, вариантов может быть несколько, но схема всегда одна. В очереди к банкомату клиент якобы забывает свою кредитку в картоприемнике. Следующий посетитель автоматически вынимает карту, поскольку банкомат настойчиво напоминает, что через несколько секунд "проглотит" карту, а человеку нужно воспользоваться устройством.
После этого к клиенту подходит "забывчивый" клиент и вы возвращаете ему "потерю". Однако он проверяет баланс и заявляет, что с его счета сняли от пяти до пятнадцати тысяч рублей. При этом находится "свидетель", который подтверждает версию "жертвы".
"Пострадавший" угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев. В схеме, как правило, задействовано от двух до трех человек. Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов рассказал изданию, что обычно выбирается место и время, когда у банкоматов немного людей.

"Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка", — отметил он.

Представитель компании "БКС Премьер" Николай Соколов посоветовал в подобной ситуации не поддаваться психологическому прессингу и спокойно вызвать полицию. Он отметил, что на банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком, поэтому мошенникам не удастся доказать вашу "вину".
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
14 ноября, 11:01
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
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МВД РФРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Кто бы в этом сомневался, ведь при Путине - мошенничество и воровство расцвело пышным цветом. Вот такой в нашей стране "талантливый" руководитель. Интересно, а бывшие коммунисты, как он, все такие? ))))
29 ноября, 04:31
ВпВсё помню! Дедушка
2421312812552
Так зато все друзья при деле - один всю Москву перерыл - не то ищет клад, не то нефть. Ну и пенсионеров будущих киданули почище лохотронщиков - аж на 1,2 ляма каждого!!! Это потому, что "жить стало дольше, жить стало веселее." Вот про Леонида Ильича смеялись все - так при нем было 18 лет застоя, а не 19 лет развала! Ну как, смеемся дальше? :(
29 ноября, 05:46
ПАПров Агиценович Зак
44402165
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