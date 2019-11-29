Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек. Об этом " Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек. Об этом " Известиям " рассказал пользователь фейсбука Серж Гатилов.

По его словам, вариантов может быть несколько, но схема всегда одна. В очереди к банкомату клиент якобы забывает свою кредитку в картоприемнике. Следующий посетитель автоматически вынимает карту, поскольку банкомат настойчиво напоминает, что через несколько секунд "проглотит" карту, а человеку нужно воспользоваться устройством.

После этого к клиенту подходит "забывчивый" клиент и вы возвращаете ему "потерю". Однако он проверяет баланс и заявляет, что с его счета сняли от пяти до пятнадцати тысяч рублей. При этом находится "свидетель", который подтверждает версию "жертвы".

"Пострадавший" угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев. В схеме, как правило, задействовано от двух до трех человек. Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов рассказал изданию, что обычно выбирается место и время, когда у банкоматов немного людей.

"Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка", — отметил он.