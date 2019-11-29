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РИА Новости

Россию избрали в Комитет всемирного наследия, главный орган ЮНЕСКО

01:48 29.11.2019 (обновлено: 10:30 29.11.2019)
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© AP Photo / Christophe EnШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
© AP Photo / Christophe En
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Генассамблея государств-участников Конвенции ООН о всемирном наследии избрала девять новых членов, в числе которых впервые с 2013 оказалась Россия, сообщает российская комиссия по ЮНЕСКО.
Генеральная ассамблея провела собрание 27 и 28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Участие в ней принимали 193 стран под председательством постоянного представителя Кувейта при ЮНЕСКО Адама Аль Муллы.
Штаб-квартира ЮНЕСКО
20 ноября, 19:01
Россию переизбрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО
"В ходе сессии генеральная ассамблея избрала девять новых членов Комитета всемирного наследия: Египет, Эфиопия, Мали, Нигерия, Оман, Таиланд, Российская Федерация, Саудовская Аравия и Южная Африка", — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в Институте наследия имени Лихачева, России не было главном органе ЮНЕСКО с 2013 года.
"Теперь страна будет участвовать в принятии всех решений", — добавили в учреждении.
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в России
16 ноября 2010, 12:10
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в России16 ноября исполняется 65 лет со дня создания ЮНЕСКО.
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