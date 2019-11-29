Россию избрали в Комитет всемирного наследия, главный орган ЮНЕСКО

Генеральная ассамблея провела собрание 27 и 28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Участие в ней принимали 193 стран под председательством постоянного представителя Кувейта при ЮНЕСКО Адама Аль Муллы.
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"В ходе сессии генеральная ассамблея избрала девять новых членов Комитета всемирного наследия: Египет, Эфиопия, Мали, Нигерия, Оман, Таиланд, Российская Федерация, Саудовская Аравия и Южная Африка", — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в Институте наследия имени Лихачева, России не было главном органе ЮНЕСКО с 2013 года.
"Теперь страна будет участвовать в принятии всех решений", — добавили в учреждении.