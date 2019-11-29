Россию избрали в Комитет всемирного наследия, главный орган ЮНЕСКО

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Генассамблея государств-участников Конвенции ООН о всемирном наследии избрала девять новых членов, в числе которых впервые с 2013 оказалась Генассамблея государств-участников Конвенции ООН о всемирном наследии избрала девять новых членов, в числе которых впервые с 2013 оказалась Россия , сообщает российская комиссия по ЮНЕСКО

Генеральная ассамблея провела собрание 27 и 28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Участие в ней принимали 193 стран под председательством постоянного представителя Кувейта при ЮНЕСКО Адама Аль Муллы.

"В ходе сессии генеральная ассамблея избрала девять новых членов Комитета всемирного наследия: Египет, Эфиопия, Мали, Нигерия, Оман, Таиланд, Российская Федерация, Саудовская Аравия и Южная Африка", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в Институте наследия имени Лихачева, России не было главном органе ЮНЕСКО с 2013 года.