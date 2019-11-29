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РИА Новости

ЛНР: ВСУ дестабилизируют обстановку перед визитом в Донбасс главы ОБСЕ

01:42 29.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. ВС Украины пытаются дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения накануне визита в Донбасс действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее представитель словацкого дипведомства Борис Гандел сообщил РИА Новости, что глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак посетит 28-29 ноября восток Украины, в том числе побывает на линии соприкосновения в Донбассе.

"Несмотря на действующее перемирие, поражает открытое неповиновение командованию Операцией объединенных сил (ООС) подчиненных командиров, которые циничными и подлыми обстрелами пытаются дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения", - заявил Осадчий.

Он пояснил, что по данным Народной милиции, 28 ноября в 21.50 командир 14-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков Сергей Войченко, несмотря на планируемый визит в зону ООС главы ОБСЕ Мирослава Лайчака, нарушил указания командующего ООС о запрете ведения огня и отдал приказ на обстрел населенного пункта Донецкий.
Наблюдатель ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРНародная милиция ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМИД СловакииЛуганскВ мире
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