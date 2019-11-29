ЛНР: ВСУ дестабилизируют обстановку перед визитом в Донбасс главы ОБСЕ

Ранее представитель словацкого дипведомства Борис Гандел сообщил РИА Новости, что глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак посетит 28-29 ноября восток Украины, в том числе побывает на линии соприкосновения в Донбассе.

"Несмотря на действующее перемирие, поражает открытое неповиновение командованию Операцией объединенных сил (ООС) подчиненных командиров, которые циничными и подлыми обстрелами пытаются дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения", - заявил Осадчий.

Он пояснил, что по данным Народной милиции, 28 ноября в 21.50 командир 14-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков Сергей Войченко, несмотря на планируемый визит в зону ООС главы ОБСЕ Мирослава Лайчака, нарушил указания командующего ООС о запрете ведения огня и отдал приказ на обстрел населенного пункта Донецкий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.