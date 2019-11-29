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РИА Новости

Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ

01:47 29.11.2019 (обновлено: 05:34 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Будапешт
Вид на Будапешт
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
Отмечается, что официальной причины отказа от участия в музыкальном конкурсе нет, однако решение может быть связано с политикой премьер-министра "семья прежде всего", направленной на поддержание традиционных ценностей и повышение рождаемости в стране.
По информации сайта, несмотря на отказ от участия в Евровидении, трансляция конкурса на венгерском телевидении все же не отменится.
Конкурс Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая под слоганом "open up" (откройся. — Прим. ред.).
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нетуслов
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