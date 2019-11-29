Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
Отмечается, что официальной причины отказа от участия в музыкальном конкурсе нет, однако решение может быть связано с политикой премьер-министра "семья прежде всего", направленной на поддержание традиционных ценностей и повышение рождаемости в стране.
По информации сайта, несмотря на отказ от участия в Евровидении, трансляция конкурса на венгерском телевидении все же не отменится.
Конкурс Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая под слоганом "open up" (откройся. — Прим. ред.).