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РИА Новости

СМИ: более 30 протестующих погибли в ходе столкновений в Ираке

01:14 29.11.2019
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© REUTERS / Alaa al-MarjaniПротестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
© REUTERS / Alaa al-Marjani
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 30 человек погибли за последние сутки в ходе столкновений демонстрантов с полицией в разных регионах Ирака, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медицинские источники.
В городе Насирия в провинции Ди-Кар, по данным телеканала, погибли не менее 25 человек. Демонстранты утром в четверг пытались заблокировать мост, а затем собрались перед полицейским управлением.
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Еще четыре человека погибли в Багдаде, где силовики открыли стрельбу боевыми патронами по протестующим рядом с мостом через реку Тигр, передает телеканал.
В городе Наджаф, где демонстранты напали на генконсульство Ирана, жертвами столкновений стали два человека.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.
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