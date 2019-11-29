РВСН не будут отдавать приоритет ракетам на мобильных установках

"Сегодня Ракетные войска стратегического назначения имеют сбалансированную двухкомпонентную группировку, в составе которой ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования находятся примерно в равном составе. Такой подход планируется сохранить и в перспективе", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда", отвечая на вопрос, можно ли говорить, что при перевооружении РВСН основной упор делается на мобильную группировку.

Он отметил, что несмотря на то, что мобильность придает установкам большую живучесть, это "совсем не означает", что РВСН отдают им предпочтение. По его словам, у РВСН разноплановые задачи, которые можно выполнить только при примерно равном соотношении мобильных и стационарных пусковых установок.