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РИА Новости

РВСН не будут отдавать приоритет ракетам на мобильных установках

00:52 29.11.2019 (обновлено: 05:22 29.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения не собираются в будущем отдавать приоритет ракетам на мобильных установках, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
"Сегодня Ракетные войска стратегического назначения имеют сбалансированную двухкомпонентную группировку, в составе которой ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования находятся примерно в равном составе. Такой подход планируется сохранить и в перспективе", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда", отвечая на вопрос, можно ли говорить, что при перевооружении РВСН основной упор делается на мобильную группировку.
Он отметил, что несмотря на то, что мобильность придает установкам большую живучесть, это "совсем не означает", что РВСН отдают им предпочтение. По его словам, у РВСН разноплановые задачи, которые можно выполнить только при примерно равном соотношении мобильных и стационарных пусковых установок.
Ракетные войска
13 ноября, 05:10
РВСН получили около 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты
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Армия РоссииСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФБезопасность
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