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РИА Новости

КНДР подтвердила испытания РСЗО, назвав их окончательной проверкой

00:48 29.11.2019
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© AFP 2019 / Kim Won JinСолдаты Корейской Народной Армии после церемонии в честь Национального Дня памяти на холме Мансу. Пхеньян, КНДР
Солдаты Корейской Народной Армии после церемонии в честь Национального Дня памяти на холме Мансу. Пхеньян, КНДР
© AFP 2019 / Kim Won Jin
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. КНДР подтвердило проведение успешных испытаний сверхкрупной пусковой установки РСЗО для ее "окончательной проверки", передает северокорейское агентство ЦТАК.
Ранее сообщалось, что КНДР провела пуск двух снарядов малой дальности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками – 30 секунд.
По данным агентства, испытания были проведены для "окончательной проверки" эффективности установки. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.
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Японское мореКим Чен ЫнКНДРБезопасностьВ мире
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