Легендарную разведчицу-нелегала Гоар Вартанян похоронят в Москве

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Похороны легендарной советской разведчицы-нелегала Похороны легендарной советской разведчицы-нелегала Гоар Вартанян , внесшей большой вклад в добывание важной информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны, пройдут в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве. Гоар Вартанян упокоится рядом со своим мужем и боевым соратником, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном.

Гоар Вартанян скончалась в понедельник на 94-м году жизни.

Героиня разведки

Глубокие соболезнования в связи с кончиной Вартанян выразил президент России Владимир Путин

"Гоар Левоновна принадлежала к плеяде блестящих профессионалов, посвятивших свою жизнь служению Родине. Вместе с супругом, Геворком Андреевичем Вартаняном, они внесли поистине уникальный вклад в укрепление безопасности нашей страны, вписали яркие, героические страницы в историю отечественной внешней разведки", - говорится в телеграмме главы государства, направленной в адрес Службы внешней разведки РФ.

Директор СВР Сергей Нарышкин назвал Вартанян одной из лучших сотрудниц отечественной разведки, женщиной, ставшей легендой еще при жизни. По словам Нарышкина, Гоар Вартанян навечно останется в памяти коллег и единомышленников "открытым, жизнерадостным, щедрым душой, сердечным и глубоко порядочным человеком".

"Мы не забудем того, что успела сделать в нелегальной разведке эта с виду хрупкая, но сильная духом, мужественная и самоотверженная женщина", - отметил глава СВР. Вместе с Геворком Вартаняном "они составляли одну из самых красивых, обаятельных и одновременно с этим результативных семейных пар наших разведчиков-нелегалов", - добавил Нарышкин. "Дело по обеспечению государственной безопасности, которое стало путеводной звездой в судьбе Гоар Левоновны Вартанян, будет продолжено нами, ее благодарными учениками и потомками", - пообещал директор СВР.

Соболезнования в связи с кончиной Вартанян выразил и президент Армении Армен Саркисян, который, как ожидается, примет участие в прощании с разведчицей. По словам Саркисяна, Гоар Вартанян "является ярким примером самоотверженного служения Родине и самозабвенной преданности выбранному делу". Путь. пройденный Вартанян в разведке, и ее профессиональные способности "поистине являются уроками патриотизма и вдохновения для поколений, а ее роль и заслуги в истории достойны преклонения", - в свою очередь отметил экс-президент Армении Серж Саргсян.

"Анита" и "Анри"

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран.

В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна (1924-2012), вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля.

В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами "Анита" и "Анри".

В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.