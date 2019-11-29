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Новое оружие России
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РИА Новости

РВСН уже получили более 150 пусковых установок комплекса "Ярс"

00:16 29.11.2019 (обновлено: 05:31 29.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) уже получили 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса "Ярс", заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.

"К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

При этом командующий отметил, что ежегодно РВСН получают примерно по 20 пусковых установок для новых комплексов.
"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.
Минобороны РФ отмечает, что принятие на вооружение комплекса "Ярс" и его модернизированных вариантов усилит боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепит потенциал ядерного сдерживания.
НЕ БРАТЬ!! Стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс»
27 апреля 2017, 10:00
Стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс"Ракетный комплекс РС-24 "ЯРС" создан для поражения важных военно-промышленных центров противника
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Новое оружие РоссииАрмия РоссииСергей КаракаевPC-24 «Ярс» (ракета)Ракетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
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