РВСН уже получили более 150 пусковых установок комплекса "Ярс"

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) уже получили 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса "Ярс", заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.
"К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
При этом командующий отметил, что ежегодно РВСН получают примерно по 20 пусковых установок для новых комплексов.
"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.
Минобороны РФ отмечает, что принятие на вооружение комплекса "Ярс" и его модернизированных вариантов усилит боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепит потенциал ядерного сдерживания.