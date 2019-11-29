В Исландии создали карту безопасности для туристов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Официальный портал безопасности путешествий по Исландии представил новую карту страны, которая поможет ездить по ней, сводя риск к минимуму, сообщает Iceland Monitor.
Карта показывает погоду, порывы ветра, прогноз лавин, дорожные условия, особенности путешествия по туристическим достопримечательностям.
Она была создана в сотрудничестве с военным министерством и исландской Ассоциацией поиска и спасения ICE-SAR
Министр туризма Исландии Тордиш Гюльфадоттир назвала карту большим шагом к обеспечению безопасности туристов в стране, где погодные условия меняются очень быстро.