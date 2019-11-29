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РИА Новости

Новый тест позволяет диагностировать рак простаты в домашних условиях

07:00 29.11.2019
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© Fotolia / Tyler OlsonМужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача
© Fotolia / Tyler Olson
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Британские ученые разработали тест, позволяющий в домашних условиях по анализу мочи проводить раннюю диагностику рака предстательной железы. Описание приводится в журнале BioTechniques.
Рак предстательной железы является наиболее распространенным онкологическим заболеванием у мужчин. В большинстве случаев он протекает медленно и лечения не требует. Но иногда опухоли простаты могут начать развиваться агрессивно.
Чтобы не пропустить этот момент, все пациенты с подтвержденным диагнозом или с подозрением на карциному простаты каждые полгода вынуждены сдавать кровь и проходить неприятные физические обследования, включающие трансректальное ультразвуковое исследование, МРТ или биопсию.
Ученые из Университета Восточной Англии и Университетской больницы Норфолка и Норвича разработали тест Prostate Urine Risk (PUR) для выявления рака предстательной железы по простому анализу мочи, собранному дома.
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Тест PUR проверяет экспрессию определенных генов в утренней моче, что позволяет определить уровень риска карциномы простаты на уровне "высокий" или "низкий".
"Поскольку предстательная железа секретирует постоянно, уровни биомаркеров в моче при первом утреннем мочеиспускании выше и стабильнее, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Джереми Кларка (Jeremy Clark). — Возможность просто взять образец мочи в домашних условиях и отправить его на анализ может произвести революцию в диагностике".
Авторы уверены, что широкое применение нового теста не только позволит вовлечь в процесс ранней диагностики значительно большее количество мужчин, но и делать выводы о необходимости лечения примерно на пять лет раньше, чем сейчас, когда опухоль, как правило, диагностируют на III-IV стадиях.
Для проверки эффективности разработки исследователи предоставили набор для взятия анализов 14 участникам-добровольцам. Затем они сравнили результаты тестов с данными цифрового ректального исследования.
"Мы обнаружили, что анализы, взятые дома, показали биомаркеры рака предстательной железы не хуже, а даже лучше, чем результаты ректального исследования. И отзывы участников также показали, что тест на дому для них предпочтительнее", — говорит доктор Кларк.
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Тест PUR, по мнению ученых, можно использовать не только для выявления, но и для контроля прогрессирования заболевания.
"PUR-тест точно прогнозирует, насколько опухоль агрессивная и потребуется ли пациенту лечение в ближайшие пять лет. Поэтому при отрицательном результате теста повторное обследование можно будет проходить не раньше, чем через два-три года. Это облегчает жизнь пациента и снимает лишнюю нагрузку с медицинских учреждений", — подчеркивает руководитель исследования.
Авторы отмечают, что развитие их методики поможет создать аналогичные тесты для домашней диагностики рака мочевого пузыря и почек.
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