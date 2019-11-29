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РИА Новости

"Хоронили заживо": как банда из Татарстана заработала миллиарды

08:00 29.11.2019 (обновлено: 08:13 29.11.2019)
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© Стоп-кадр передачи "Криминальная Россия. Камский Спрут" кинокомпании "Версия"Члены ОПГ "29-й комплекс" Рузаль Асадуллин (Рузалик)/Юрий Еременко (Ерема)
Члены ОПГ 29-й комплекс Рузаль Асадуллин (Рузалик)/Юрий Еременко (Ерема)
© Стоп-кадр передачи "Криминальная Россия. Камский Спрут" кинокомпании "Версия"
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Ксения Клепча. Более 400 свидетелей, 200 томов уголовного дела, 60 потерпевших и пять гособвинителей — 25 лет назад Верховный суд Татарстана начал один из самых масштабных процессов в отечественной истории. На скамье подсудимых — больше 30 членов банды "29-й комплекс", которая несколько лет контролировала крупнейшие предприятия. Давать показания по этому делу боялись не только бизнесмены, но и сотрудники правоохранительных органов. Как ловили кровавую банду — в материале РИА Новости.

Война комплексов

Организованное преступное сообщество (ОПС) "29-й комплекс" возникло в Набережных Челнах в конце 80-х. В то время город бурно развивался: на полную мощность вышло производство грузовиков КамАЗ, начался выпуск малолитражных автомобилей "Ока". Со всей страны сюда съезжались тысячи людей.
Новые микрорайоны, построенные для работников Камского автомобильного завода, поделили в генплане на комплексы. В итоге каждый дом получил привычный адрес по улице и строительный — по комплексу. Местные предпочитали пользоваться последним.
© РИА Новости / Соловьев / Перейти в фотобанкНабережные Челны, центральная площадь города
Набережные Челны, центральная площадь города
© РИА Новости / Соловьев
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Набережные Челны, центральная площадь города
К концу 80-х в каждом комплексе появились школы, детские сады, магазины и собственные подростковые группировки. Стычки, "стрелки" перерастали в массовые драки за территорию.
Группировка "29-й комплекс" выделялась на фоне остальных сплоченностью. Ее главарь Мансур Сафин собрал вокруг себя друзей детства и бывших одноклассников-спортсменов. По воспоминаниям свидетелей, Сафин обладал врожденными лидерскими качествами, сумел за пару лет выстроить в банде четкую иерархию и заразить всех ее участников весьма амбициозными целями. Главной задачей было установление в городе теневой власти и обогащение.
© Стоп-кадр передачи "Криминальная Россия. Камский Спрут" кинокомпании "Версия"Суд над членами ОПГ "29-й комплекс"
Суд над членами ОПГ Двадцать девятый комплекс
© Стоп-кадр передачи "Криминальная Россия. Камский Спрут" кинокомпании "Версия"
Суд над членами ОПГ "29-й комплекс"
Вскоре группировке стало тесно в рамках своего комплекса, поэтому "двадцатьдевятники" пошли войной на соседей, подчинив себе десятки других группировок. Попав под арест, Сафин оставил за главного Адыгана Саляхова (кличка Алик). Амбициями новый лидер не уступал экс-главарю, быстро прибрал власть в банде к рукам. Сафина же сразу после освобождения расстреляли из автомата.

Преступная "франшиза"

Как рассказали в суде свидетели, члены группировки делились на лидеров, старших и молодых. У каждого "старшего" была своя "бригада" из "молодых". Все подчинялись строгим правилам. Запрещалось пить, курить и употреблять наркотики. Если младшие не выполняли приказы, их могли жестоко избить или отшить — выгнать. Присоединившиеся к "29-му комплексу" группировки становились его "структурными подразделениями".
Вряд ли главари ОПС были знакомы с такой экономической схемой как франшиза, но действовали очень похоже: каждому новому подразделению давали имя, обеспечивали механизмами влияния и иногда оружием, получая взамен огромный процент с их доходов. Например, "40-й комплекс" полностью подчинялся "двадцатьдевятникам", но при этом мог самостоятельно искать новые объекты для рэкета. Ежемесячно каждая ОПГ отчисляла покровителям до 70 процентов криминальной выручки.
© Стоп-кадр передачи "Криминальная Россия. Камский Спрут" кинокомпании "Версия"Член ОПС "29-й комплекс" Рамиль Валеев
Член ОПГ 29-й комплекс Рамиль Валеев
© Стоп-кадр передачи "Криминальная Россия. Камский Спрут" кинокомпании "Версия"
Член ОПС "29-й комплекс" Рамиль Валеев
Кроме того, каждый "старший" платил в общак по две тысячи рублей, "молодые" — по 500. Группировка быстро разрасталась. По версии следствия, в разное время в нее входили около 500 человек.

Амбиции и жестокость

ОПС "29-й комплекс" обложило данью десятки предприятий не только в Набережных Челнах, но и за пределами города: бандитам исправно платили рынки, мясокомбинаты и даже автогигант КамАЗ.
"Члены группировки ходили на завод каждый день к восьми утра, как на работу, — рассказал РИА Новости прокурор Тукаевского района Татарстана Айрат Галимарданов, расследовавший дело ОПС. — Без их разрешения нельзя было купить ни машину, ни запчасти".
© РИА Новости / С. Соловьев / Перейти в фотобанкАвтомобили КамАЗ на территории завода
Автомобили КамАЗ на территории завода
© РИА Новости / С. Соловьев
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Автомобили КамАЗ на территории завода
По данным следствия, первое время бизнесмены пытались давать отпор бандитам, однако подобные "восстания" подавлялись с особой жестокостью. Следователи доказали причастность "бригад" к 21 убийству, причем некоторые из жертв были похоронены заживо.
Помимо специализированной бригады киллеров, в ОПС работали специалисты по зачистке: после очередного убийства они разрубали тела жертв на части и закапывали их в разных местах, чтобы убитого невозможно было опознать.
Главари банды не щадили и собственных подчиненных. О жестокости Алика ходили легенды. Вывести из себя его мог косой взгляд или неосторожное замечание.
"Как-то преступники собрались на базе отдыха "Дубки", — рассказал Галимарданов. — "Лидер" приказал "молодому" принести тарелку. Тот ответил: "официант сейчас принесет". За эту ремарку несчастного избили до смерти".
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По словам прокурора, показания по делу ОПГ отказывались давать даже сотрудники милиции. А к каждому члену следственной группы приставили вооруженную охрану.

Междоусобные войны

В начале нулевых главари ОПС — Алик, Александр Власов и Юрий Еременко — уехали в Москву и открыли там частное охранное предприятие, чтобы "отмывать" деньги и иметь возможность легально носить оружие. По данным следствия, мешки с наличностью переправлялись в столицу регулярно: ежемесячно общак пополнялся на 30-40 миллионов рублей.
В Набережных Челнах за главного остался Рузаль Асадуллин по кличке Рузалик, однако вскоре он пристрастился к наркотикам и потерял контроль над группировкой. Силовики воспользовались расколом и к 2004-му собрали сотни свидетельских показаний. В СИЗО отправились больше 30 бандитов, включая Алика. Некоторым удалось бежать за границу.
© Фото : МВД по Республике Татарстан В 2015-м последнему из лидеров ОПГ "29-й комплекс" Рузалю Асадуллину вынесли приговор
В 2015-м последнему из лидеров ОПГ 29-й комплекс Рузалю Асадуллину вынесли приговор
© Фото : МВД по Республике Татарстан
В 2015-м последнему из лидеров ОПГ "29-й комплекс" Рузалю Асадуллину вынесли приговор
Чтобы провести судебное заседание с таким количеством подсудимых, понадобился спортзал. В итоге Еременко получил пожизненный срок, Алик и лидер "бригады киллеров" — по­ 25 лет колонии строгого режима, остальные — от шести до 20 лет. Последним задержали Рузалика в 2012 году. В 2015-м суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.
Многомиллиардный общак "29-го комплекса" так и не нашли.
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