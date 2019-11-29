На Сицилии можно купить дом за один евро

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В небольшом итальянском городе Бивона (Сицилия) продаются дома за один евро, В небольшом итальянском городе Бивона (Сицилия) продаются дома за один евро, сообщает The Sun.

На сегодняшний день там проживают около четырех тысяч человек — в два раза меньше, чем 40 лет назад. С помощью этой акции власти хотят привлечь новых горожан.

Строгих обязательств по поводу использования приобретенного дома нет. Его можно превратить в ресторан, магазин или отель.