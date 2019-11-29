На Сицилии можно купить дом за один евро

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В небольшом итальянском городе Бивона (Сицилия) продаются дома за один евро, сообщает The Sun.
На сегодняшний день там проживают около четырех тысяч человек — в два раза меньше, чем 40 лет назад. С помощью этой акции власти хотят привлечь новых горожан.
Строгих обязательств по поводу использования приобретенного дома нет. Его можно превратить в ресторан, магазин или отель.
Некоторые здания находятся в хорошем состоянии, но есть и такие, которые нуждаются в серьезной реконструкции. Дом за один евро можно приобрести при условии, что покупатель должен иметь возможность вложить в ремонт примерно две с половиной тысячи евро.