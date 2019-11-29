Марина Лошак: хотим сделать регионы центром мировых культурных событий

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в июле этого года было решено передать Пушкинскому музею: юридически процесс перехода должен завершиться в начале 2020 года, но уже сейчас работа идет полным ходом. В интервью РИА Новости директор ГМИИ Марина Лошак рассказала, чем соглашения с регионами напоминают брачный контракт, почему столь важно привезти культурные проекты в разные уголки страны и на чью поддержку рассчитывает музей. Беседовала Валерия Высокосова.

— В июле было объявлено о том, что ГЦСИ переходит под управление Пушкинского музея. В каком состоянии находятся филиалы?

— Везде, где находятся филиалы ГЦСИ, есть свои проблемы и свои достижения. Достижения связаны с тем, что в каждой из областей находятся очень сильные профессиональные квалифицированные люди, которые отлично делают свое дело. Проблема в том, что практически нигде нет пространств, где можно работать. По сути, есть только одно пространство – это музей "Арсенал" в Нижнем Новгороде. Остальное – места либо арендованные, либо непригодные, находящиеся в плачевном состоянии, и надо потратить всю жизнь, чтобы их отреставрировать. События происходят, наше присутствие ощутимо, но физического дома нет, нет места, куда можно было бы прийти, как в музей. Сейчас мы все это анализируем. Я много езжу по стране, чтобы увидеть разные места, познакомиться с губернаторами, от которых очень многое зависит. Кроме того, нас интересуют ректоры университетов, поскольку это наши единомышленники. Мы только начинаем осуществлять наши планы, а уже из разных уголков нашей страны поступают настойчивые предложения стать частью этого движения. Губернаторы настроены очень серьезно.

— Что для вас важно в первую очередь в этой работе?

— Для каждого региона мы стараемся найти что-то общее, что их объединит. В частности, в каждый из них должна прийти Академия Пушкинского – образовательный, просветительский проект, посвященный мировой культуре. Для нас важно действовать не по остаточному принципу, а дать возможность регионам получить все то, что получаем мы. Лучшие представители из разных сфер культуры, которых мы видим у себя ежедневно – кураторы, ученые, историки искусства, философы, должны оказаться и в регионах. Мы хотим сделать так, чтобы у людей, живущих далеко от главных музеев и выставочных пространств, не возникало ощущения, что все самое интересное происходит только в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы место, где они живут, стало для них центром мировых культурных событий. С каждым губернатором мы беседуем о возможностях конкретного места. Регионы описывают свои перспективы и возможности, мы стараемся осознать каждую. В регионах происходят и будут происходить интересные события – биеннале, симпозиумы. Это очень успешные проекты, такие как Уральская биеннале, Ширяевская биеннале, Вазари-фест, Аланика. Мы стараемся помочь коллегам сделать их более мощными. Этим мы и занимаемся сейчас.

— На какую поддержку вы рассчитываете в большей степени – региональную или федеральную?

— Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку, но в первую очередь на помощь регионов, поскольку это их дом. Я налаживаю общение не только с губернаторами, но и с представителями большого бизнеса на конкретной территории, потому что существует такое понятие, как социальная ответственность. Большие и успешные компании, работающие в регионе, как мне кажется, должны участвовать в развитии культуры территории, как многие подобные институции участвуют в жизни Пушкинского музея. Ведь как в Москве, так и в регионах это очень важно – стать центром некого большого общего движения. Мы будем сотрудничать, присоединять мощный федеральный пиар. Важно, чтобы люди знали о том, как все это работает.

Наша новостная повестка формируется в основном в Москве, но Россия – не только Москва. Сейчас, говоря с нашими большими партнерами – директорами музеев, участниками международных форумов, я предлагаю проводить события не Москве, а, например, в Самаре или Калининграде. Все наши ресурсы, связанные с коммуникацией в области культуры, мы будем направлять в сторону децентрализации. Я уверена, что результат будет заметный. Мы видим, какой эффект произвел чемпионат мира по футболу, проходивший в разных городах. Это развивает регион, делает его еще одной точкой на карте мира, открытой для больших событий.

— Я правильно понимаю, что активная работа начнется с нового года?

— Юридически мы получаем ГЦСИ только с нового года, сейчас момент перехода. Но ждать невозможно, мы уже изо всех сил работаем.

— Сколько лет может потребоваться, чтобы эта сеть заработала в полную силу?

— Она и работала все это время, и работала хорошо. Мы в этом году были на Уральской биеннале, самой крупной за годы ее существования – 15 тысяч квадратных метров действующего завода, фантастический проект. Многое уже существует, но можно еще усилить, придать системность этому движению. Уверена, что плоды наших усилий будут впечатляющими. Мы ответственны за эти территории, мы будем учитывать их нужды и включать во все наши направления и проекты.

— Сеть огромная, и она будет увеличиваться. Думаю, сложно охватить все разом. Будут ли какие-то регионы в приоритете?

— У нас нет приоритетов. Все для нас важны одинаково. Мы очень рассчитываем на понимание важности наших шагов и поддержку разных министерств и ведомств. Например, мы уже работаем с министерством промышленности, нам помогает Денис Валентинович Мантуров. Очень много событий происходит на Урале, а мы хотим, чтобы биеннале можно было организовывать в разных промышленно развитых регионах России. Сначала, конечно, кажется, что охватить все невозможно, но наш опыт показывает, что первые небольшие шаги влекут за собой большие события. Не надо ничего бояться, нужна ежедневная работа.

— Как сейчас происходит управление на местах? Планируете ли что-то менять?

— Руководители на местах уже есть, это прекрасные люди, наш главный капитал. В большинстве мест очень сильные команды. Когда нас спросили, что вы берете, мы ответили – людей.

У себя в музее мы организуем региональную дирекцию, которая займется только этим направлением – региональным развитием. Это будут очень профессиональные, сильные сотрудники, мы уже частично их нашли.

— Пушкинскому музею также передали коллекцию ГЦСИ, в которой более пяти тысяч предметов. Будете ли проводить ревизию, переосмыслять это собрание?

— Мы всю ее берем, но целиком мы ее еще не видели. Она пока хранится в складированном виде. Мы думаем о том, как она будет увеличиваться, как будет работать. Пока пытаемся осознать, как лучше это устроить.

— На культурном форуме в Петербурге состоялось подписание соглашений с Республикой Коми и Самарой. Что они предполагают?

— Они предполагают активное сотрудничество, но это только начало. Вчера мы подписали соглашение с Нижним Новгородом. Если бы мы его не подписали, мы бы все равно все делали, но, подписав его, мы определили зону ответственности, как в брачном контракте. У нас серьезные намерения, и мы уверены, что вместе в губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным свернем горы. А впереди нас ждет Томск, Екатеринбург, Калининград.

— В сентябре стало известно, что старое здание хабаровского аэропорта может стать филиалом Пушкинского музея. Что именно там будет происходить?