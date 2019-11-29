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РИА Новости

В Британии туристы могут пожить в двухэтажном автобусе 60-х годов

03:37 29.11.2019
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© Фото : Ceridwen CentreДвухэтажный автобус Leyland Titan 1964 года
Двухэтажный автобус Leyland Titan 1964 года
© Фото : Ceridwen Centre
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В Уэльсе, в долине Тейфи, появилась необычная гостиница: двухэтажный автобус, выпущенный в 1964 году, сообщает Daily Mail.
Автобус находится на территории фермы. На его преобразование в отель ушел год. Теперь в двух номерах могут разместиться шесть человек.
На первом этаже — гостиная и кухня с газовой плитой, раковиной и набором всей необходимой посуды. На второй этаж ведет узкая лестница, как и во всех английских двухэтажных автобусах. В номерах — двуспальные кровати, шкафчики для одежды, столики. Есть туалет и мини-прачечная, но нет душевых кабин.
За одну ночь в двухэтажном автобусе придется заплатить около одиннадцати тысяч рублей, минимальный срок проживания – два дня.
Дубай
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмУэльсВеликобритания
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