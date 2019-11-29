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РИА Новости

Гоген как педофил и истребители культуры

08:00 29.11.2019 (обновлено: 08:10 29.11.2019)
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© РИА Новости / Княжинский / Перейти в фотобанкПоль Гоген. "А ты ревнуешь?", 1892
Поль Гоген. А ты ревнуешь?, 1892
© РИА Новости / Княжинский
Перейти в фотобанк
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
История такая: в лондонской Национальной галерее идет выставка "Портреты Гогена", и в подписях к картинам организаторы внесли уточнения. По этим подписям получается, что художник, уехавший в 1891 году подальше от европейской цивилизации на Таити, — это педофил, а также расист, многоженец и прочее.
Это поразительное культурологическое открытие лучше всего описано в грозно-поучительной статье в The New York Times, которая вышла у нас в русском переводе. Основная часть обвинительного акта — в том, что Гоген вступил в "связь с 13- или 14-летней таитянской девочкой".
Это вчера, объясняют нам, вы могли сказать, что речь — об официальном возрасте вступления в брак и возрасте деторождения на тогдашнем Таити. А сегодня — сегодня все изменилось. Сегодня вы ничего не можете.

Джульетта и королевские браки

Разговор этот только начинается, и в нем есть два ключевых пункта — насчет педофилии и насчет того, что такое культура, зачем она нужна и кому мешает.

То, что людей прошлых эпох нельзя судить по законам эпохи сегодняшней — это нужно объяснять даже не в университете, это средняя школа.

Иначе будет то, что и происходит сегодня, прежде всего, с англичанами и американцами, но и до нас незаметно дотягивается.
© Фото : Verona Produzione 1968Кадр из фильма "Ромео и Джульетта" итальянского режиссера Франко Дзефирелли
Кадр из фильма Ромео и Джульетта итальянского режиссера Франко Дзефирелли
© Фото : Verona Produzione 1968
Кадр из фильма "Ромео и Джульетта" итальянского режиссера Франко Дзефирелли
Насчет англичан: как быть с Шекспиром, точнее — с его Джульеттой, по тексту — "ей нет еще четырнадцати лет"? А если говорить не о литературе, а о реальной жизни, то Мария-Антуанетта вступила в брак с будущим Людовиком ХVI в возрасте 14 лет, жених был на год старше (нужны подробности — читайте великолепную биографию королевы авторства Стефана Цвейга).

Обнуляемся?

На Западе явно происходит попытка ползучей революции, а революция — это уничтожение культуры, подрыв привычных представлений людей о добре и красоте, чтобы все с нуля.
Главный принцип сегодняшних революционеров — создать как можно больше зон, закрытых для дискуссий. О чем тут говорить, это же педофилия! Это же де-е-е-ти! Здесь поработали хорошие психологи: считается, что при вопле о "детях" у человека отключается функция рационального мышления, а включается звериный инстинкт.
© Фото : Поль Гоген

Поль Гоген, "Когда свадьба?" 1892 год. Принадлежала семейству Рудольфа Штехлина, экспонировалась в художественном музее Базеля. В 2015 году картина была продана музейному ведомству Катара за 300 миллионов долларов.

Поль Гоген. Когда свадьба?. 1892 год
1 из 5

Поль Гоген, "Когда свадьба?" 1892 год. Принадлежала семейству Рудольфа Штехлина, экспонировалась в художественном музее Базеля. В 2015 году картина была продана музейному ведомству Катара за 300 миллионов долларов.

© Фото : Поль Гоген
© Поль Гоген, 1891

Поль Гоген, "Таитянки". 1891 год. Коллекция музея д'Орсе, Париж.

Таитянки, Поль Гоген, 1891
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Поль Гоген, "Таитянки". 1891 год. Коллекция музея д'Орсе, Париж.

© Поль Гоген, 1891
© Фото : Courtesy National Gallery of Art

Поль Гоген, "Две таитянки". 1899 год. Коллекция музея Метрополитен, Нью-Йорк.

Поль Гоген Две таитянки
3 из 5

Поль Гоген, "Две таитянки". 1899 год. Коллекция музея Метрополитен, Нью-Йорк.

© Фото : Courtesy National Gallery of Art
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Посетительница у картины Поля Гогена "Сбор плодов" на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва.

Выставка Щукин. Биография коллекции в ГМИИ им. А. С. Пушкина
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Посетительница у картины Поля Гогена "Сбор плодов" на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Княжинский / Перейти в фотобанк

Поль Гоген, "Таитяне в комнате". 1896 год. Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва.

Картина Таитяне в комнате
5 из 5

Поль Гоген, "Таитяне в комнате". 1896 год. Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва.

© РИА Новости / Княжинский
Перейти в фотобанк
1 из 5

Поль Гоген, "Когда свадьба?" 1892 год. Принадлежала семейству Рудольфа Штехлина, экспонировалась в художественном музее Базеля. В 2015 году картина была продана музейному ведомству Катара за 300 миллионов долларов.

© Фото : Поль Гоген
2 из 5

Поль Гоген, "Таитянки". 1891 год. Коллекция музея д'Орсе, Париж.

© Поль Гоген, 1891
3 из 5

Поль Гоген, "Две таитянки". 1899 год. Коллекция музея Метрополитен, Нью-Йорк.

© Фото : Courtesy National Gallery of Art
4 из 5

Посетительница у картины Поля Гогена "Сбор плодов" на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
5 из 5

Поль Гоген, "Таитяне в комнате". 1896 год. Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва.

© РИА Новости / Княжинский
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Загадка "почему педофилия?" решается просто. Здесь у нас тезис неофеминисток (тех, кто стремится полностью разрушить отношения между мужчиной и женщиной) — педофилия свойственна мужчинам (что далеко не так), и их нельзя допускать до детей.

И даже спорить на эту тему нельзя — какой там Гоген с Шекспиром, это же культура, наследие человечества, а мы-то строим новый мир.

Строят его также ненавистники обнаженного тела с его красотой и любви и секса как вечной темы всякого искусства и культуры. Причем делают это не в первый в истории раз.

Европейский и исламский пуританизм

Тем же занимались пуритане, залившие кровью Европу в основном в 16-м веке. Нам-то сегодня жалко побитых католиками пуритан — жертв Варфоломеевской ночи в Париже, и мало кому жалко тысяч католиков, убитых пуританами. А еще — англичан, которые мучились под властью революционеров-пуритан при Оливере Кромвеле в середине 17-го века, пока Англия не собралась с силами и не выбросила этих сторонников строгого и праведного образа жизни через море — в Америку.
Но эта волна войн и насилия была результатом тотального кризиса европейской цивилизации, зревшего долго: сто лет войны между Англией и Францией, чума, выкосившая треть населения, моральный упадок католичества и раскол христианства… От развала спас прилив великой культуры и век Просвещения.
Картина Пабло Пикассо Женщина в берете и клетчатом платье (Мария Тереза Вальтер) на аукционе Sotheby's
25 ноября, 08:00Культура
Что-то громадное и сверхсовременное? Значит, объект китайской культуры
А где в мировой истории был аналогичный случай? Вот, к примеру, книга Фредерика Старра "Утерянное Просвещение". Это о Багдадском халифате, примерно с 9-го по 13-й век создавшего великую культуру и великую науку, затем полностью перекочевавшую в Европу (та начала добавлять к ней стоимость в лучшем случае в 16-м веке). Халифат был свободным обществом, где, в том числе, дискутировали люди разных религий. Но тут случилась неприятность в лице вторжения Орды и веков последовавшего развала и упадка.
И примерно в 18-м веке родился "исламский пуританизм", который называют по-разному — салафизмом, ваххабизмом. Ключевая идеология его — строить общество сначала, сделать его строгим и правильным. Нам эта идеология известна по реальной практике ИГ*, когда террористическая группировка временно оккупировала территории Сирии и Ирака.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Пальмира при поддержке ВКС России была взята войсками Сирийской Арабской Республики.

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
1 из 4

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Пальмира при поддержке ВКС России была взята войсками Сирийской Арабской Республики.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРазрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
2 из 4
Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Пальмира при поддержке ВКС России была взята войсками Сирийской Арабской Республики.

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
3 из 4

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Пальмира при поддержке ВКС России была взята войсками Сирийской Арабской Республики.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, SyriaХрам Баалшамина в Пальмире. 2010 год
Храм Баалшамина в Пальмире. 2010 год
4 из 4
Храм Баалшамина в Пальмире. 2010 год
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, Syria
1 из 4

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Пальмира при поддержке ВКС России была взята войсками Сирийской Арабской Республики.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
2 из 4
Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 4

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Пальмира при поддержке ВКС России была взята войсками Сирийской Арабской Республики.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
4 из 4
Храм Баалшамина в Пальмире. 2010 год
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, Syria
Посмотрите, в каких отношениях находятся революционеры западные и восточные на территориях Америки и Европы: в самых близких. В частности, в Европе, усилиями либерал-революционеров, активизировалось движение "против исламофобии", означающее, что революционных радикалов-пришельцев-беженцев нельзя даже критиковать: опять, как в случае с "педофилией", возникает зона, запретная для обсуждения.
То есть уничтожают существующее общество не одно революционное движение, а сразу два. Причем стараются сделать это в мировом масштабе. В эпоху Поля Гогена миров, по крайней мере, было несколько, можно было покинуть один из них и переселиться в другой — хоть на Таити.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Клип Thriller
11 ноября, 08:00Культура
Гений и распутство — две вещи несовместные?
5601733
КультураТаитиЛондонская национальная галереяЛондонСирияПоль ГогенАвторыМнение - Авторы
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