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РИА Новости

Обнаружен ранний портрет Елизаветы I, которым соблазняли ее женихов

01:36 29.11.2019
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© BonhamsПортрет королевы Елизаветы I Стивена ван дер Мюлена
Портрет королевы Елизаветы I Стивена ван дер Мюлена
© Bonhams
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Реставраторы обнаружили под портретом неизвестной женщины редкое изображение молодой Елизаветы I, о чем объявил аукционный дом Bonhams, сообщает The Guardian.
Владельцы картины не знали, кто был на полотне, пока не решили отдать его на экспертизу. Оказалось, что под старыми слоями краски, нанесенными, как полагают ученые, в XIX веке, находится портрет английской королевы.
Картина была написана в 1562 году, через три года после коронации, и стала одним из самых ранних изображений Елизаветы I, ей было тогда около 29 лет.

Эта работа была предназначена для того, чтобы потенциальные мужья увидели свежий и утонченный образ монаршей особы", — прокомментировал Эндрю Маккензи, директор отдела старых мастеров Bonhams.

Парламент в то время требовал от королевы вступить в брак, поэтому ухаживания и знаки внимания со стороны монархов других государств поощрялись.
Женихами Елизаветы I в разное время считались король Испании Филипп II, австрийские эрцгерцоги Фердинанд и Карл II, король Швеции Эрик XIV и даже Иван Грозный.
Портрет планируют выставить на торгах в Лондоне 4 декабря с начальной стоимостью 150 — 250 тысяч фунтов стерлингов.
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