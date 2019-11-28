Бальбек заявил о нарушении процедуры проведения заседания форума ООН

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Секретариат и председатель Форума по вопросам меньшинств ООН нарушили процедуру проведения заседания, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Секретариат и председатель Форума грубо нарушили процедуру проведения заседания. Они не удосужились посмотреть, что я - член официальной делегации России, о чем секретариат Форума был уведомлен заранее. Надеюсь, что организаторы Форума осознают свои ошибки и принесут извинения Российской Федерации", - сказал Бальбек.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, приводящегося под эгидой Совета ООН по правам человека, стартовала в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня.