Бальбек заявил о нарушении процедуры проведения заседания форума ООН

"Секретариат и председатель Форума грубо нарушили процедуру проведения заседания. Они не удосужились посмотреть, что я - член официальной делегации России, о чем секретариат Форума был уведомлен заранее. Надеюсь, что организаторы Форума осознают свои ошибки и принесут извинения Российской Федерации", - сказал Бальбек.