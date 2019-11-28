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РИА Новости

Бальбек заявил о нарушении процедуры проведения заседания форума ООН

23:35 28.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Секретариат и председатель Форума по вопросам меньшинств ООН нарушили процедуру проведения заседания, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Секретариат и председатель Форума грубо нарушили процедуру проведения заседания. Они не удосужились посмотреть, что я - член официальной делегации России, о чем секретариат Форума был уведомлен заранее. Надеюсь, что организаторы Форума осознают свои ошибки и принесут извинения Российской Федерации", - сказал Бальбек.
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Вчера, 10:25
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Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, приводящегося под эгидой Совета ООН по правам человека, стартовала в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня.
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Руслан БальбекЖенева (город)КрымООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
давно пора ограничить выплаты в эти организации. сразу все наместо встанет. они только бабки любят.
29 ноября, 02:28
пппавел попов
4200000
Так взял бы и морду набил, что все жалуетесь то, вас зачем туда послали.
29 ноября, 05:14
с старый прапор
1600104
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